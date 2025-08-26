U Dravi pronađeno tijelo žene: Policiji dojavili da je vide u vodi

Tragično je završila potraga za nestalom ženom kada su građani u utorak policiji dojavili da su u starom toku rijeke Drave kod Majerja, na predjelu zvanom Majerščak, u vodi uočeno tijelo žene.

Policija je odmah došla na mjesto koje su građani dojavili - već su bili u blizini jer su intenzivno tražili nestalu ženu u suradnji s ostalim službama.

"Također je na mjesto događaja izašao mrtvozornik koji je proglasio smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti. O navedenom je izviještena zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu koja je naložila obdukciju te će se tijelo po dovršenom postupanju prevesti na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin", objavili su iz varaždinske policije.

POGLEDAJTE VIDEO Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'