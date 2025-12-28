FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail

Emanuela

Blagdani su još trajali, ali njihova težina već je popustila. Grad je bio poluprazan, kafići tiši, a vrijeme kao da je usporilo. Obukla je kaput i krenula u dugu šetnju bez cilja. Nije razmišljala o novim odlukama ni velikim planovima. Samo je promatrala izloge, tragove snijega i ljude koji su, poput nje, tražili malo mira. Tog dana shvatila je da ne mora sve završiti do kraja godine. Neke misli mogu pričekati, a neke želje trebaju još malo vremena da sazriju. I prvi put joj se činilo da je to sasvim u redu.
Emanuela
×
Foto: Shutterstock
28.12.2025.
7:00
Webcafe.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Cura Dana
PRETHODNA

SLJEDEĆA

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Cura dana /
Emanuela