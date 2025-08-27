Pogledajte grozotu koja se nalazi u kruhu: Dlaka u njemu najmanji je problem za ovu poznatu pekarnicu

Vlas kose na prehrambenom artiklu nije tako rijedak slučaj, no kad u istom komadu kruha pronađete sijedu dlaku od četiri centimetra i jednako dugačak pečeni čelični vijak, to je već rijetkost. Fotografije ovog kruha objavila je Slobodna Dalmacija.

U jednoj prometnoj omiškoj pekari prije koju večer, čitatelj Slobodne dobio je upravo takvu kombinaciju i pomislio se vratiti u trgovinu, no sezonskoj prodavačici za pultom koja ništa nije kriva to bi samo pokvarilo večer.

Računa (ne)sretni nalaznik da će vlasnik pekare prepoznati sliku svog proizvoda u novinama pa će se sigurno potruditi da mu se takvo što ne ponovi.

Možda i otkrije s kojega stroja ili police mu je otpao vijak u tijesto i, usput, tko od radnika ne koristi obveznu zaštitnu kapu.

