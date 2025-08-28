NASUKAO SE /

Zaspao za kormilom? Punom brzinom jahtom udario u obalu pa se 'parkirao' na plaži

Foto: Dalmacija Danas

Plovilo je, izgleda, u punoj brzini udarilo u obalu te je potpuno izletio iz mora i nasukao se

28.8.2025.
8:18
Tajana Gvardiol
Dalmacija Danas
Splićane je u četvrtak ujutro dočekao nevjerojatan prizor na Matejuški.

Foto: Dalmacija Danas

Motorna jahta od 14 metara nasukana je na plaži nakon pomorske nesreće koja se dogodila večeri.

Foto: Dalmacija Danas

Plovilo je, izgleda, u punoj brzini udarilo u obalu te je potpuno izletio iz mora i nasukao se. Dalmacija Danas prenosi lokalnu televiziju kojoj su svjedoci rekli da je osoba koja je upravljala brodom - zaspala.

Foto: Dalmacija Danas
Foto: Dalmacija Danas

Na brodu su navodno bila četiri člana posade. Očevid je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Morski pas napada tunu pa brod Antona Roce

JahtaBrodNasukavanjeSplit
