Zaspao za kormilom? Punom brzinom jahtom udario u obalu pa se 'parkirao' na plaži

Splićane je u četvrtak ujutro dočekao nevjerojatan prizor na Matejuški.

Foto: Dalmacija Danas

Motorna jahta od 14 metara nasukana je na plaži nakon pomorske nesreće koja se dogodila večeri.

Foto: Dalmacija Danas

Plovilo je, izgleda, u punoj brzini udarilo u obalu te je potpuno izletio iz mora i nasukao se. Dalmacija Danas prenosi lokalnu televiziju kojoj su svjedoci rekli da je osoba koja je upravljala brodom - zaspala.

Foto: Dalmacija Danas

Foto: Dalmacija Danas

Na brodu su navodno bila četiri člana posade. Očevid je u tijeku.

