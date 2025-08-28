Slovenac (77) proizveo i na štandu prodavao otrovni pekmez: Dvoje Hrvata završilo u bolnici

Nevjerojatna slučaj trovanja dogodio se u pograničnom mjestu Rupa kada je dvoje ljudi završilo u bolnici zbog trovanja pekmezom.

Opatijska policija provela je krim istraživanje koje ih je dovelo do 77-godišnjeg Slovenca kojeg sumnjiče da je proizveo pekmez koji je deklarirao kao da je proizveden na OPG-u koji ne postoji!

Pekmeze je izlagao na štandu 23. kolovoza prilikom javnog okupljanja u Rupi. Dvoje hrvatskih državljana u dobi od 69 i 71 godinu kupilo je od Slovenca pekmeze da bi 26. kolovoza u jutarnjim satima zatražili liječničku pomoć. Posumnjalo se da je bilo riječ o trovanju.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, a u suradnji s KBC Rijeka i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, utvrđeno je da je uzrok zdravstvenih problema prisutnost otrovne biljke u pekmezima.

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

