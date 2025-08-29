JEZIVA POŠILJKA /

U zgradi Vlade pronašli kuvertu s mecima: Zna se kome je namijenjena

U zgradi Vlade pronašli kuvertu s mecima: Zna se kome je namijenjena
Foto: Profimedia

Policija je pronašla osobu koja je predala pošiljku

29.8.2025.
11:53
Dunja Stanković
Profimedia
Kuverta s tri metka naslovljena na srbijanskog potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića stigla je u zgradu Vlade Srbije, potvrdio je tamošnji MUP. 

Pošiljka poslana u utorak dostavljena je u četvrtak, a prilikom sigurnosne provjere na rendgenu pronađeni su meci. 

Stigla je iz poštanskog ureda u Požarevcu odakle je poslana, prenose srpski mediji. 

Policija je pronašla osobu koja je predala pošiljku, te radi na rasvjetljavanju detalja. 

MUP dodaje da poduzima sve zakonom propisane mjere i akcije kako bi zaštitila sigurnost građana i institucija Srbije. 

