U zgradi Vlade pronašli kuvertu s mecima: Zna se kome je namijenjena

Kuverta s tri metka naslovljena na srbijanskog potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića stigla je u zgradu Vlade Srbije, potvrdio je tamošnji MUP.

Pošiljka poslana u utorak dostavljena je u četvrtak, a prilikom sigurnosne provjere na rendgenu pronađeni su meci.

Stigla je iz poštanskog ureda u Požarevcu odakle je poslana, prenose srpski mediji.

Policija je pronašla osobu koja je predala pošiljku, te radi na rasvjetljavanju detalja.

MUP dodaje da poduzima sve zakonom propisane mjere i akcije kako bi zaštitila sigurnost građana i institucija Srbije.

