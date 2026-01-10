Tomašević najavio 'obračun' s gužvama i parkiranjem: Evo što sve planira

Grad Zagreb priopćio je u subotu da u novoj godini pokreće niz projekata radi uvođenja reda u promet i smanjenja gužvi, pri čemu su u planu analiza parkirališta, razvoj sustava "parkiraj i vozi se javnim prijevozom", širenje pješačkih zona i izgradnja nove biciklističke magistrale.

„U 2026. godini nastavljamo uvoditi red u promet i vraćati javni prostor građanima. Krećemo od analize parkiranja i razvoja Park & Ride sustava kako bismo smanjili gužve. Paralelno širimo pješačke zone i gradimo novu biciklističku magistralu”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Analizirat će se parkirališni kapaciteti na području grada sa ciljem povećanja dostupnosti parkirnih mjesta za stanare i veće sigurnosti pješaka. Trenutno je naplatom parkiranja obuhvaćeno oko pet posto gradskih površina, znatno manje nego u usporedivim europskim gradovima poput Beča i Ljubljane.

Analiza će obuhvatiti popunjenost parkirališta, strukturu korisnika, prijedloge novih tarifnih modela, reformu povlaštenih karata i mjere za suzbijanje nepropisnog parkiranja. Za izradu analize pokrenut je postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost iznosi 150.000 eura s rokom izrade od devet mjeseci.

Istodobno je pokrenut postupak nabave za modernizaciju i razvoja novih Park & Ride lokacija. Projekt obuhvaća lokacije u Podsusedu, Sesvetama, na Rotoru Remetinec, terminalu Dubec i Gračanskom dolju, kao i analizu novih lokacija na Sarajevskoj cesti, kod Rotora Zapruđe i terminala Mihaljevac.

Proširenje pješačkih zona

Sve lokacije planiraju se kao čvorišta povezana s javnim prijevozom i sustavom javnih bicikala, uz razmatranje uvođenja jedinstvene karte za parkiranje i javni prijevoz. Procijenjena vrijednost te nabave iznosi 80.000 eura, a rok izrade je devet mjeseci.

U planu je i proširenje pješačkih zona u Gajevoj i Teslinoj ulici, prenamjena Ulice Pod zidom uz posebnu regulaciju opskrbe tržnice Dolac, pretvaranje zapadnog dijela Martićeve ulice u pješačku zonu te proširenje pješačke zone na Kaptolu, uz reorganizaciju autobusnog prometa.

Planira se i modernizacija pristupa pješačkim zonama uvođenjem podiznih stupića i video-nadzora. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 25.000 eura s rokom izrade od dva mjeseca.

Pokrenuta je i nabava za izradu idejnog rješenja trase nekadašnje pruge Samoborčeka, koja će se prenamijeniti u gotovo devet kilometara dugu biciklističko-pješačku magistralu.

Trasa će povezati zapadne dijelove grada – Trešnjevku, Vrapče, Stenjevac, Prečko i Podsused, s gradskim središtem. Procijenjena vrijednost izrade idejnog rješenja iznosi 25.000 eura, a rok je dva mjeseca.

Iz Grada također podsjećaju da od 1. siječnja satne, dnevne, mjesečne i godišnje komercijalne parkirališne karte vrijede isključivo u zoni za koju su kupljene.

