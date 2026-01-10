Što će biti s cijenama nekretnina? Mnogi će se razočarati: 'To je mišljenje struke'

Tržište nekretnina u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina bilježi snažan rast, ali i sve veću složenost u poslovanju posrednika. S jedne strane, povećava se broj agencija i agenata, no raste li potražnja?

"Tržište je i dalje vrlo aktivno, ali s drugačijom dinamikom nego u prethodnim godinama. Na obali velik udio kupaca čine stranci, dok je u ostatku zemlje tržište primarno domaće. Na obali je razdoblje nakon pandemije obilježila je gotovo euforična potražnja. Iako se odluke donose sporije, udio gotovinskih kupaca i dalje je velik, što osigurava stabilnost i otpornost tržišta", ističe Sergio Serdarušić, direktor Euroville.

"Trend naglog povećanja broja nekretninskih agencija započeo je s COVID krizom i dalje se nastavlja. Uslijed velikog rasta cijena nekretnina, ali i svojevrsne pompe u medijima, mnogi su pomislili da je to prilika za brzom i lakom zaradom, kao što su mnogi 2007. krenuli u stanogradnju. No, znamo kako je to za nemali broj njih završilo. Što se mene tiče, svi koji su registrirani i rade po zakonu su dobrodošla konkurencija, koja od nas ostalih sudionika na tržištu traži da budemo još bolji", kaže nam Borislav Vujović, direktor Operete.

Pravna sigurnost

Na dan 22. prosinca 2025. u Registru posrednika u prometu nekretnina evidentirano je 1.534 posrednika i agencija, što označava porast od 19 % u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, u Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina, prema stanju od 8. siječnja, upisano je 4.091 agenta.

Ministarstvo gospodarstva predložilo je izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojima se žele jasno definirati prava i obveze posrednika i agenata te uvesti strože sankcije za nelegalno djelovanje.

Izmjene predviđaju kazne za subjekte koji nelegalno obavljaju poslove posredovanja u prometu nekretnina, odnosno za one koji djeluju bez važeće licence ili rješenja Ministarstva gospodarstva. Predviđaju i kazne za posrednike i nelegalne agente koji oglašavaju nekretnine bez sklopljenog ugovora o posredovanju s vlasnikom.

Prema prijedlogu izmjena zakona, posrednik će moći naplatiti proviziju i od prodavatelja i od kupca u okviru istog posredovanja, ali isključivo ako postoji valjan ugovor o posredovanju. Sankcioniranjem ovakvih praksi smanjile bi se zlouporabe, podigla profesionalnost i dodatno ojačalo povjerenje građana u tržište nekretnina.

Ministarstvo gospodarstva nedavno je prijedlog zakonskih izmjena uputilo u javno savjetovanje, ističući kako zakon, koji je na snazi od 2007. godine, do sada nije doživio temeljite promjene, unatoč značajnim promjenama na tržištu nekretnina u Hrvatskoj.

U Zagrebu i dalje pomama za nekretninama

"U Zagrebu ne primjećujemo pad broja transakcija, dok se na obali vidi blago usporavanje, dijelom kao posljedica inflacije u susjednim zemljama koja utječe na odluke o kupnji drugog ili trećeg doma", dodaje te kaže kako "u Zagrebu potražnja ostaje snažna za kvalitetnim stanovima u užem centru, u tramvajskoj zoni te zelenim rezidencijalnim dijelovima poput Tuškanca, Šalate, Maksimira i slično. Isto tako velik trend je za prigradska naselja s obzirom na jedan novi trend života u mirnijim sredinama ali uz potpunu podršku infrastructure Zagreba".

Vujović pak ističe da su najtraženiji stanovi "u velikim gradovima, a potom stanovi općenito u većim regionalnim središtima.

"Što se samog Zagreba tiče, kvartovi poput Donjeg grada, Trešnjevke, Trnja ili Maksimira, pokazuju čvrstu potražnju zbog urbanog života i blizine sadržaja", rekao je.

Kretanje cijena

Vujović objašnjava kako se "sve nekretnine kreću u cjenovnom rangu do 250.000 eura" i tvrdi da ako je "cijena realno formirana, da se vrlo lako i brzo pronađe kupac".

Direktor Euroville objašnjava kako su "cijene prosječno više za 5-8 % u odnosu na prošlu godinu, dok premium segment i novogradnje visokog standarda bilježe i veći rast – osobito ondje gdje je ponuda vrlo ograničena".

"Ne očekujem pad cijena u Hrvatskoj. Vjerujem u nastavak stabilnog rasta od 4-6 % godišnje, potaknut visokom potražnjom, ograničenom ponudom, rastom troškova gradnje, sve većim brojem stranih kupaca te migracijama stanovništva unutar zemlje. Izuzetak su projekti lošijih lokacija i nižeg standarda, kod njih je moguća stagnacija", pobliže je objasnio Serdarušić.

"Potražnja je i dalje veća od ponude, pogotovo kad pričamo o stanovima u Zagrebu. Kako na tržištu nema dovoljno novih stanova, kupci su spremni ponekad preplatiti one polovne", objasnio je Vujović koji navodi kako je "prema njihovoj statistici, prosječna cijena polovnog stana u Zagrebu je oko 3.200 eura po kvadratu, što je rast od gotovo 14 % u odnosu na prošlu godinu". Napominje kako su to brojke prema podacima kojima raspolažu u agenciji Opereta nekretnine, pa za čitavo zagrebačko tržište mogu biti nešto drugačije, no u svakom slučaju govore o rastu većem od 10 %.

Navodi kako je istovremeno "posljednja dostupna statistika Porezne uprave za prvih devet mjeseci 2025. zabilježila je pad prometa od 20 %".

"Po mišljenju struke, a i po mom mišljenju, prodaja će i dalje lagano padati, a cijene bi trebale ostati na ovom nivou ili neznatno porasti, ali ne po dosad viđenim stopama. Kupci će biti sve selektivniji te će se tržište još više okrenuti prema kvalitetnijim nekretninama. Naravno, ovo predviđanje pretpostavlja da se na tržištu neće dogoditi nešto neočekivano, osobito u širem okruženju", zaključio je direktor Operete Vujović.

