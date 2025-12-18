Dajte stan državi i uzmite 60.000 eura? Stručnjak: 'Možda se dogodi Bandićev efekt'

Kreće program priuštivog najma - raspisuje se javni poziv za sve koji žele dati državi svoj stan na upravljanje. U tom slučaju sklopite višegodišnji ugovor s APN-om, uzmete nekoliko desetaka tisuća eura i vrate vam stan u stanju u kojem su ga uzeli. Ali ima "caka".

Agentica za nekretnine je stan od 41 kvadrata s parkirališnim mjestom u zagrebačkom naselju Vukomerec ovaj tjedan iznajmila za 600 eura.

"Prvotna cijena bila je 700 eura i imali smo klijente koji su bili voljni platiti 700 eura plus režije. Ali s tim stanom, kao i velikom većinom s kojima posredujemo, nije samo cilj postići cijenu nego naći i adekvatan profil najmoprimca", rekla je Jelena Ivančić, agentica za nekretnine.

Javni poziv za nekretnine prazne dvije godine

Da su cijene odavno previsoke, shvatili su u Vladi pa se otvaraju javni poziv, za one koji imaju nekretninu praznu duže od dvije godine, da je daju državi na upravljanje.

Sklapa se ugovor na razdoblje od tri do deset godina, a da je bila prazna, dokazuje se računima.

Jelena Bokun, glasnogovornica Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objašnjava zašto stan mora biti prazan dvije godine: "Rok od dvije godine stavljen je kako se ne bi dogodilo da neki naši sugrađani koji su u strahu pa su nas neki već i zvali, boje se da će neki njihovi najmodavci iskoristiti ovu priliku pa da će ih izbaciti na ulicu".

Računica za stan od 60 kvadrata

U APN-u tvrde da će vratiti nekretninu u istom stanju u kojem su je preuzeli. A evo što nude: za stan od 60 kvadrata u zagrebačkom naselju Trešnjevka tržišna vrijednost mjesečnog najma je 834 eura. Ugovor s državom na šest godina vlasniku će donijeti nešto više od 60 tisuća eura, u dvije rate.

Prva odmah, 36 tisuća eura, a druga na polovici ugovora, 24 tisuće eura.

Premijer Andrej Plenković poziva sve koji imaju prazne nekretnine da ih daju državi na upravljanje: "Sada imate prigodu sklopiti ugovore s APN-om. Koji će preuzeti brigu, pronaći najmoprimce, voditi računa o sigurnosti vašoj, dobiti sredstava unaprijed i na taj način ste mirni".

Agenti za nekretnine nisu sigurni u veliki odaziv vlasnika stanova. Evo što kaže agentica za nekretnine Jelena Ivančić zašto: "Jer ne vide državu kao dobrog gospodarstvenika kada je posrijedi održavanje nekretnina u državnom vlasništvu. Tako da su skeptični oko toga kako će brinuti oko njihove imovine".

Stručnjak za stambenu politiku, Gojko Bežovan, pak kaže da Vlada pokreće veliki eksperiment koji se u susjednim zemljama nije pokazao učinkovitim.

Bežovan: 'Mogao bi se dogodit efekt Milana Bandića'

Govori: "Međutim, mi u tom programu nudimo nudimo puno veće novce onima koji će davati stanove u najam. Pa se kroz to može dogoditi efekt kojeg ja nazivam efekt Milana Bandića s roditeljima odgajateljima. Možda mjera toliko naraste i za nju će se trebati trošiti toliko novaca da bude na kraju neodrživa".

A kada se sklope ugovori s vlasnicima stanova, kreće javni poziv za priuštivi najam.

Evo i primjera: Četveročlana ste obitelj kojoj treba stan od 65 kvadrata u Zagrebu. Mjesečna primanja ne prelaze 2500 eura, pa je država izračunala da na stanovanje ne smijete trošiti više od 30 posto, odnosno 750 eura. Od tih 750 eura oduzme se prosječnih 162 eura i 50 centi koje ćete plaćati za režije i to znači da će vas najam stana mjesečno koštati 587 eura i 50 centi, dok će ostatak pokriti država.

Rang lista za podstanare

Ili ako ste par iz Splita, a vaša zajednička primanja su 2000 eura, na stanovanje ne biste trebali trošiti više od 600 eura. Režije su u prosjeku 100 eura pa je vaša cijena priuštivog najma koji ćete plaćati 500 eura.

Za podstanare će se formirati rang lista te će se skupljati bodovi, kažu u APN-u.

"Od toga koliko dugo žive u jedinici lokalne samouprave za koju se prijavljuju, do toga koliko imaju djece, koja je njihova stručna sprema, puno je tih kategorija", objašnjava Bokun.

Javni poziv za one koji žele dati državi svoj stan otvoren je do 15. veljače, a onda u ožujku, kažu u APN-u, kreću prvi priuštivi najmovi sa stanarima.