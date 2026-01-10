Još nekoliko dana do spektakla godine!

Otvaranje nove sezone donosi večer ispunjenu čistim adrenalinom, nevjerojatnim trikovima koji ostavljaju bez daha i vrhunskom akcijskom sportskom zabavom. Nova godina donosi i nova imena, nove trikove te all-star postavu vozača koja će još jednom podići ljestvicu i oduševiti publiku.

Foto: Promo

Po prvi put ikada u Hrvatskoj, legendarna braća Godziek – Dawid i Szymon – nastupit će zajedno u zagrebačkoj Areni, izvodeći jedan zadivljujući trik za drugim. Uz njih stiže i hrvatski freestyle heroj Marin Ranteš, spreman razoružati domaću publiku svojim najvećim i najhrabrijim potezima.

Foto: Promo

Posebnu pažnju privlači i jedan od najuzbudljivijih europskih vozača u Freestyle Motocrossu, Španjolac Jose Mincha. Zagreb će ugostiti njegov Masters of Dirt debi, ujedno i početak njegove prve europske turneje.

Vrhunski međunarodni sastav upotpunjuju i najbolja regionalna imena koja stupaju u središte pozornosti. BMX vozač Jaka Remec te profesionalni kaskaderski tim DD Squad vraćaju se u Masters of Dirt obitelj nakon senzacionalnog debija 2025. godine u Ljubljani, gdje su nastupili pred čak 10.000 oduševljenih gledatelja.

Foto: Promo

Uz neusporedivu kombinaciju međunarodnih zvijezda i domaćih heroja, Masters of Dirt Freestyle Firestorm 2026 u Zagrebu donosi nezaboravnu večer prepunu akcije, energije i vrhunske freestyle zabave svjetske klase.

A to je tek zagrijavanje.

Foto: Syo Van Vliet

Ovogodišnji Freestyle Firestorm okuplja ljubitelje akcijskih sportova svih generacija. Uz posebne povoljnije dječje ulaznice, Masters of Dirt ostaje omiljen obiteljski događaj – a sada se napokon vraća u Hrvatsku nakon dugog iščekivanja.

Želite biti u samom središtu akcije? Odaberite VIP Experience ulaznicu koja uključuje vođeni obilazak staze, meet & greet s vozačima u boksu, najbolja mjesta u dvorani te ekskluzivni poklon paket za uspomenu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pripremite se za spektakl i najveća imena u disciplinama FMX, BMX, MTB, QUAD, SCOOTER, INLINE… i da, čak i SNOWMOBILE.

Ulaznice su dostupne već od 35 €, a svoje osigurajte odmah putem Eventim.hr.

Masters of Dirt – najluđi freestyle spektakl na svijetu za cijelu obitelj.