Opasna pojava zabilježena u Istri: Kiša lije kao iz kabla, prijete bujične poplave!
Modeli prognoze već su prije nekoliko dana predviđali se da bi se oborinski vlak mogao pojaviti na ovom području
"Opasna meteorološka pojava" pojavila se jutros u Istri, upozorava Istramet. Riječ je o oborinskom vlaku, pojavi u kojoj serija konvektivnih oblaka prolazi istom putanjom. Zbog kontinuirane konvekcije i regeneracije oblaka, može rezultirati obilnim oborinama što pak za sobom nerijetko nosi bujične i urbane poplave.
"Do 9 sati i 30 minuta tako je u Bujama već palo ekstremna oborina. Osim u Bujama obilna kiša pada i u Novigradu i Umagu gdje se količina već približava 50 mm", dodaju iz Istrameta.
U nastavku dana očekuju se nove nestabilnosti, ponegdje uz oborine.
Upozorenje DHMZ-a
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je da su moguća mjestimična grmljavinska nevremena s tučom i olujnim vjetrom.
Tijekom dana će biti sve nestabilnije uz kišu, ponegdje i izražene pljuskove praćene grmljavinom, u noći na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje.
Narančasti meteoalarm upaljen je za većinu zemlje, dok je za Osječka regiju, Kvarner i Kvarnerić, Sjevernu i Srednju Dalmaciju upaljeno žuto upozorenje.
Pritom može pasti obilna kiša uz lokalno moguće urbane i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu, a u subotu u Dalmaciji. Na moru je moguća i pojava pijavica. Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom subote pa ponovno postoji opasnost od grmljavinskih nevremena, uglavnom u Dalmaciji i na istoku.
Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, uz premještanje nestabilnog zraka i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Nakon većinom umjerenog jugozapadnjaka, u petak poslijepodne će na kopnu s prolaskom frontalnog poremećaja vjetar naglo okrenuti na prolazno jak, mjestimice na udare i olujan sjeverozapadnjak. Pristići će i hladniji zrak pa će se u subotu temperatura zraka sniziti.
