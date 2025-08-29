Opasna pojava zabilježena u Istri: Kiša lije kao iz kabla, prijete bujične poplave!

"Opasna meteorološka pojava" pojavila se jutros u Istri, upozorava Istramet. Riječ je o oborinskom vlaku, pojavi u kojoj serija konvektivnih oblaka prolazi istom putanjom. Zbog kontinuirane konvekcije i regeneracije oblaka, može rezultirati obilnim oborinama što pak za sobom nerijetko nosi bujične i urbane poplave.

"Do 9 sati i 30 minuta tako je u Bujama već palo ekstremna oborina. Osim u Bujama obilna kiša pada i u Novigradu i Umagu gdje se količina već približava 50 mm", dodaju iz Istrameta.

Modeli prognoze već su prije nekoliko dana predviđali se da bi se oborinski vlak mogao pojaviti na ovom području.

U nastavku dana očekuju se nove nestabilnosti, ponegdje uz oborine.

Upozorenje DHMZ-a

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je da su moguća mjestimična grmljavinska nevremena s tučom i olujnim vjetrom.

Tijekom dana će biti sve nestabilnije uz kišu, ponegdje i izražene pljuskove praćene grmljavinom, u noći na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje.

Narančasti meteoalarm upaljen je za većinu zemlje, dok je za Osječka regiju, Kvarner i Kvarnerić, Sjevernu i Srednju Dalmaciju upaljeno žuto upozorenje.

Pritom može pasti obilna kiša uz lokalno moguće urbane i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu, a u subotu u Dalmaciji. Na moru je moguća i pojava pijavica. Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom subote pa ponovno postoji opasnost od grmljavinskih nevremena, uglavnom u Dalmaciji i na istoku.

Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, uz premještanje nestabilnog zraka i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Nakon većinom umjerenog jugozapadnjaka, u petak poslijepodne će na kopnu s prolaskom frontalnog poremećaja vjetar naglo okrenuti na prolazno jak, mjestimice na udare i olujan sjeverozapadnjak. Pristići će i hladniji zrak pa će se u subotu temperatura zraka sniziti.

