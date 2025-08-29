Nakon što je protjerana iz Hrvatske, prvi put se oglasila Range Rover diva: Evo što je napisala

Za poduzetnicu Dajanu Radošljević (30) slijede ozbiljni dani. Naime, nakon što se praktički slučajno pojavila snimka na kojoj se fizički obračunava s vozačem ZET-ova tramvaja na Kvatriću, otvorila se cijela Pandorina kutija.

Prvo ju je policija privela, a onda je na Općinskom prekršajnom sudu proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom od 790 eura. No ni tu nije kraj.

Kako je jučer policija poručila za Net.hr, pokrenut je postupak temeljem članka 193. stavka 1. te članka 189. stavka 1. podstavaka 3., 4. i 6. Zakona o strancima, a razlog za donošenje mjere jest učestalo ponavljanje prekršaja zbog čega je ocijenjeno da predstavlja opasnost za javni poredak.

Zbog toga joj prestaje zakoniti boravak u Hrvatskoj, a određena joj je i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri godine.

Policija je priopćila kako poduzima sve potrebne aktivnosti radi njezina prisilnog udaljenja s teritorija Republike Hrvatske u zakonom predviđenom roku.

No to očito ne sprječava Radošljević u svom naumu da ostane u Hrvatskoj. Na svom Instagram profilu jučer je nešto prije ponoći objavila story na kojem piše:

"Sve uredno nastavlja sa radom. Sutra više info", napisala je.

Foto: Screenshot Instagram

Podsjetimo, snimka je nastala prošle subote oko 12.50 kada je svojim bijelim Range Roverom parkirala nepropisno uz tračnice i blokirala javni gradski prijevoz. Na upozorenja prolaznika reagirala je prijetnjama i psovkama, a kada joj je vozač ZET-a pokušao objasniti da ometa promet, fizički ga je napala, gurnula na pod i, prema svjedocima, udarila nogom.

Radošljević je vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R., u Maksimirskoj ulici, svega nekoliko stotina metara od mjesta na kojem se incident dogodio.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastoj tramvaja u centru Zagreba zbog prolaska štićene kolone. Građani ljuti