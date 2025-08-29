Radošljević ekskluzivno za RTL Danas: 'Protjerana sam samo zbog prometnog prekršaja'

Neki dan incident u Zagrebu, a danas - Prijedor. Ista osoba, samo druga adresa. Dajana Radošljević zbog nepropisnog parkiranja pa i sukoba s vozačem tramvaja protjerana je iz Hrvatske, pa smo ju snimili u Bosni i Hercegovini.

Kako ste se našli u sukobu sa vozačem ZET-a, jeste li ga stvarno pretukli?

"Ne, ne ja ga apsolutno nisam pretukla, to je previše otišlo u hype, visinu, nema mjesta za to, desilo se to da ja doista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim ja sam samo trebala da odem do najbliže ljekarne da uzmem kapi za oko, nepropisno se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZETvcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor, tada sam ja smatrajući da sam napadnuta - izišla iz auta i izreagovala kako sam reagovala", kazala je Radošljević.

Za prometni prekršaj koji je učinila kaže, sve je priznala na sudu i ispričala se i dobila 660 eura kazne. Ali slučaj, dodaje, tu očito nije bio završen.

"Pritom mi nisu rekli ni da sam uhićena ni bilo što već su radili provjere, tada je došlo do toga da su oni izvukli da sam ja imala saobraćajne prekršaje nepropisnog prarkiranja i jedanput vožnja prekoračenje brzine gdje je to zastarjelo jer se dogodilo 2021. i 2022", kaže Radošljević.

'Protjerana samo zbog prometnog prekšraja'

"Protjerana sam samo zbog prometnog prekršaja, evo vidite ovdje... što je nestvarno, vidite prekršajni nalog", navodi protjerana državljanka BiH. Da je riječ o prometnom prekršaju potvrdio je i njezin odvjetnik kojeg je zvala telefonom. Negirala to nije ni policija iako nije htjela ulaziti u previše detalja cijelog slučaja.

„30-godišnja državljanka treće zemlje protjerana je iz Republike Hrvatske zato što je predstavljala opasnost za javni poredak i to na način da je počinila prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru i ponavljala je činjenje prekršaje“, kaže Željko Grdur, policijski službenik Službe za nezakonite migracije PU zagrebačke.

Dajana Radošljević 30-godišnja je državljanka Bosne i Hercegovine, rodom iz Prijedora gdje ima kockarnicu. Bila je vlasnica i salona za njegu tijela u Zagrebu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje redovito dijeli fotografije luksuznog života i izazovni sadržaj, prati ju 16 tisuća ljudi.

Danas priznaje u svom ponašanju možda je pretjerala, ali tvrdi reagirala je instinktivno i vjeruje kako nije trebala dobiti izgon iz Hrvatske. "Apsolutno ću da dalje izborim se za to da se ukine ovo što mi je stavljeno na teret zbog saobraćaja, da se nastavim vratim tamo, definitivno ću se borit za pravdu", kaže Radošljević.

Dajana Radošljević nije jedina. U posljednjih pet godina policija je protjerano je više od 19 tisuća ljudi iz naše zemlje. „Tijekom 2025. godine protjerano je oko 4196 ljudi, i uglavnom su protjerani zbog nezakonitog boravka ili zbog opasnosti za javni poredak“, tvrdi Grdur.

Iz ZET-a čiji je vozač sudjelovao u ovom incidentu nisu htjeli komentirati slučaj. Poručuju kako je sukladno protokolu pokrenuta interna procedura utvrđivanja okolnosti cijelog događaja tvrdeći da je očitovanje njjihovog vozača u suprotnosti s onim od protjerane 30godišnjakinje.

