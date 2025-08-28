Range Rover diva koja se potukla s vozačem ZET-a privedena: Pogledajte koliko ju je koštala bahatost

Dajana Radošljević (30) iz BiH, uhićena je i kažnjena nakon incidenta na Kvaternikovom trgu u Zagrebu. Ona je, podsjetimo, svojim Range Roverom blokirala prugu pa tramvaj nije mogao proći. Nakon toga se fizički sukobila s vozačem ZET-a.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine te je utvrđeno da je u subotu 23. kolovoza oko 12.50 sati u Zagrebu na Trgu Eugena Kvaternika upravljala osobnim automobilom marke Range Rover zagrebačkih registarskih oznaka i počinila prekršaje iz članka 12. stavak 4. (nepoštivanje prometnog znaka - puna linija) te iz članka 82. stavak 1. (nepropisno parkiranje vozila na nogostupu) Zakona o sigurnosti prometa na cestama, rekli su za Net.hr iz policije.

Također je utvrđeno da je narušavala javni red i mir na način da je verbalno i fizički napala 58-godišnjaka nakon čega se vozilom udaljila s mjesta događaja čime je počinila prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Tijekom 27. kolovoza 30-godišnjakinja je uhićena te privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Danas je 30-godišnjakinja prepraćena na Općinski prekršajni sud gdje je proglašena krivom i pravomoćnom sudskom presudom kažnjena novčanom kaznom od 790 eura.

