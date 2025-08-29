VELIKA KRIZA /

Obećao je Ameriku učiniti zdravom, a sada je zdravstvo 'zarazio' politikom: 'Ne mogu sudjelovati'

Velika kriza u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, ključne organizacije javnog zdravstva SAD-a. Nakon otkaza dosadašnjoj šefici zbog neslaganja s novom politikom cijepljenja Trumpove administracije uslijedio je masovni odlazak niza uglednih znanstvenika. 

Ovo se događa nakon što je - sada već bivša direktorica Centra, Susan Monarez - dobila otkaz zbog neslaganja s ministrom zdravstva Kennedyjem oko cjepiva. A odmah nakon njezina odlaska federalna vlada je objavila nove smjernice za cijepljenje protiv koronavirusa - najrestriktivnije do sada, što znači da će cjepivo dobiti manji broj ljudi. 

Ipak, znanstvenici ne odlaze u tišini. Više pogledajte u prilogu. 

29.8.2025.
21:04
Ana Trcol
SadZnanstveniciZdravstveni Sustav
