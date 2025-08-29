Ogorčeni ratari dobili odgovor iz Ministarstva, evo kada stiže novi Zakon o zemljištu

U IZRADI /

Iz Ministarstva poljoprivrede poručeno je nezadovoljnim poljoprivrednicima da se dio rješenja već provodi, a koja točno pojasnio je Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Govoreći o novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Majdak ističe da se radi na novom nacrtu.

“Početkom rujna održat ćemo prvu sjednicu. U proteklom razdoblju ljetnih mjeseci održali smo konzultacije s našim dionicima. Prije svega s Hrvatskom poljoprivrednom komorom; na posljednjem sastanku, prije mjesec dana u Cerni, ove teme su bile, uključujući poljoprivredno zemljište, na stolu. Raspravit ćemo o njima na prvoj sjednici i potom krenuti u donošenje. Donošenje se očekuje početkom iduće godine,” kazao je.

Na pitanje zašto sve traje predugo, Majdak tvrdi suprotno. “Pa ne traje dugo. Prošli zakon je donesen 2022., a prije toga 2018. Sada je sazrelo vrijeme, usuglašavajući se s našim dionicima, da donesemo novi zakon koji će ubrzati samu provedbu i raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.” Više doznajte u javljanju Marine Brcković.