Vrbovec slavi 44 godine najukusnijeg gastro festivala u Hrvatskoj: 'Radimo to srcem i dušom'

KAJ SU JELI NAŠI STARI /

Počela je jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih kulturno- gastronomskih manifestacija u Hrvatskoj. Festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Hrana pripremljena po tradicionalnim receptima u Vrbovcu nikog ne ostavlja gladnim. Festival ove godine slavi svoju 44. obljetnicu! Na više od 20 punktova posjetitelji mogu kušati jela spravljena po izvornim receptima, uz tradicionalne metode pripreme i posluživanja