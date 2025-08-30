Od Istre do Dubrovnika! Sve pod vodom: Pogledajte kako su rekordne kiše danas paralizirale zemlju

STADION KAO BAZEN /

Obilna kiša ušla je kuće, zaustavila čak i promet na autocesti. Bilo je i odrona, a pod vodom su i neki sportski tereni. Najgore je bilo u Metkoviću gdje su ekstremne oborine premašile kapacitete grada i ostavile ga pod vodom. d ponoći do prijepodnevnih sati palo je oko 180 litara kiše po četvornom metru, čime je oboren dosadašnji rekord od 155 litara u 24 sata. Iza vatrogasaca je naporan dan. Cijelu priču pogledajte u prilogu