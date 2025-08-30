TUŽNA OBLJETNICA /

Sjećanje na kornatsku tragediju: 'U spomen poginulim članovima obitelji postao sam vatrogasac'

Na još jednu tužnu obljetnicu na mjestu stradavanja kornatskih heroja njihove su obitelji palile svijeće. Stradanje dvanaestorice vatrogasaca, među kojima su bila i dvojica maloljetnih, potreslo je Hrvatsku na kraju kolovoza 2007. Kolege iz njihovih postrojbi svjedoče kako ih je taj dan zauvijek promijenio. Unuk i nećak tragično stradalih na Kornatu Andrija Puček i sam je postao vatrogasac, a s njim je razgovarala naša ekipa

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
30.8.2025.
21:36
Nikolina Radić
KornatiPožarVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx