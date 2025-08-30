Kaos, gužve i kiša na cestama. Zašto kolone 'stanu pa krenu'? 'Svi se čude, a razlog je jedan'

SVI SE VRAĆAJU KUĆI /

Zadnji je vikend u kolovozu, koji označava i završetak snažnijeg dijela glavne turističke sezone. Obilježen je gustim prometom u oba smjera na autocestama i graničnim prijelazima. Kolone na izlazima Lučko i Demerje su se protezale na dva kilometra. Na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane stvorila se kolona koja se u jednom trenutku protezala na trasi od čak pet kilometara. Između čvora Benkovac i tunela Sveti Rok vozilo se sporim kolonama uz česte zastoje. Ista situacija kroz dan na potezu od naplate Lučko i čvora Otočac u oba smjera. Situaciju su otežavali mokri i skliski kolnici. U operativnom centru HAC-a u Bosiljevu razgovarali smo s tamošnjim operaterom Mladenom Manceom. "Cijeli dan je povećana gustoća prometa prema Zagrebu. Sada i više, a dodatno promet otežava kiša", poručio je Mance. Cijeli razgovor pogledajte u videu