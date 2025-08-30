Stošić najavio borbu za titulu: 'Napadam svim snagama'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

još tjedan dana /

Darko Stošić posljednje pripreme za meč odrađuje u zagrebačkom American Top Teamu, gdje trenira uz Ivana Erslana i Tiriela Luku Abramovića, a u sparinzima im se pridružio i Tomo Spahović.

'Ovdje se osjećam prijatno, imam dobar fokus i atmosferu. Vjerujem da ćemo se svi dobro spremiti – ja za svoj meč, Tiri za svoj, a Erslan za svoj," poručio je Stošić.

Protivnik mu je Ivan Vitasović, s kojim se već susreo prije deset godina u Final Fight Championshipu, kada je Stošić slavio prekidom u prvoj rundi. Ipak, Vitasović naglašava da je danas potpuno drugačiji borac:

'Svaka taktika pada u vodu nakon prvih ozbiljnih udaraca, kao što je bilo s Miranom,' rekao je Stošić.

Podsjetimo, Vitasović se vraća u FNC nakon dvije godine i obrane pojasa u Puli, dok Stošić iza sebe ima pobjedu nad Miranom Fabjanom

Ovaj okršaj starih znanaca nosi poseban naboj – a hoće li Stošić potvrditi staru dominaciju ili će Vitasović dokazati da je novi borac, saznat ćemo uskoro.