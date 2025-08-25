Soldić uoči velikog meča otkrio tajnu koju je dugo skrivao: 'Dobio sam dvije ponude'

Roberto Soldić, ponajbolji hrvatski MMA borac, vraća se u ring šestog rujna u nešto drugačijem tipu meča. Nominalno MMA borac pod ugovorom s ONE Championshipom odradit će boksački meč u poljskoj MMA promociji FAME. Priredba će se održati u Gliwicama, a Soldić će se boriti protiv 48-godišnjeg polsjkog veterana Tomasza Adameka.

Meč je dogovoren na osam rundi po tri minute, a FAME je otkrio i kako će njih dvojica boksati za pojas. Radi se o WBC: Fight for peace pojasu. FAME je na svom YouTube kanalu objavio video u kojem provode vrijeme sa Soldićem dok se on priprema za meč, a 'Robocop' je u njemu otkrio mnoge dosad skrivene tajne kao i da je imao ponudu UFC-a prije nego se pridružio ONE-u.

"Poslije KSW-a imao sam puno opcija. Dvaput sam dobio ponudu iz UFC-a, ponudu sam dobio i iz ONE-a. Dobio sam i prijedlog od KSW-a da nastavim ugovor i sve ostalo, ali izabrao sam ONE. Oni su mi omogućili da se borim i u kickboxingu i u muay thaiju. Sad su mi dopustili i boksački meč u FAME-u. U tom trenutku ONE Championship bio je za mene najbolje rješenje. Sad mogu nastupati i u FAME-u, a da sam u UFC-u, to ne bih mogao. To je potpuno druga priča" - rekao je u početku pa završio:

"Vjerujem u sebe, mislim da je ovo moje vrijeme. Sad se mogu boriti u FAME-u i sretan sam što mogu opet ući u ring. A tko zna, možda na kraju godine napadnem i pojas u ONE Championshipu i bit ću spreman za to nakon borbe s Adamekom."

