[18+] Šokantno: Sin slavnog MMA borca brutalno pretukao kečera, javnost zgrožena

Šokantne scene obilježile su nedavnu hrvačku priredbu kada je Raja Jackson (25), sin legendarnog MMA borca Quintona "Rampagea" Jacksona, izašao izvan dogovorenog scenarija i teško ozlijedio hrvača Stuarta Smitha, poznatijeg pod pseudonimom Syko Stu, javlja NBC News.

Jackson se našao u poziciji full mounta, a iako je Smith već bio bez svijesti, nastavio ga je nemilosrdno udarati, kao da sutra ne postoji, kao da ga želi u potpunosti 'ugasiti'. Uslijedilo je više od 20 udaraca šakom u glavu, dok je publika ostala u šoku. Kečerski mečevi su gluma, a Raja Jackson niti malo nije glumio.

Slam pa brutalni napad

Video koji se proširio društvenim mrežama prikazuje Jacksona kako ulazi u ring, podiže Syka Stua i ruši ga snažnim slamom – potezom tipičnim za kečerske priredbe. No, ono što je uslijedilo nitko nije mogao predvidjeti.

OVDJE pogledajte video incidenta koji je šokirao javnost.

Sudac samo promatrao

Posebno je zabrinjavajuće što sudac nije odmah prekinuo napad koji je za svaku osudu. Tek je verbalno upozoravao Jacksona, ali se fizički nije umiješao. Jackson je odvojen tek kada je u ring ušao drugi hrvač kako bi zaštitio teško ozlijeđenog Syka Stua. Situacija je tada eskalirala u još jedan sukob – Raja je fizički nasrnuo i na njega.

Posljedice i reakcije

Prema prvim informacijama, Stuart Smith je zadobio teške ozljede i prevezen je u bolnicu. Njegovo stanje još nije službeno potvrđeno, ali svjedoci tvrde da je izgledao ozbiljno loše.

Vrlo brzo na društvenim mrežama je počeo kružiti i kontekst ovog sukoba. Raja i Syko Stu imali su sukob još prije eventa. Raja je bio u društvu ostalih hrvača, upoznao se s nekima od njih i ništa nije upućivalo na incident. Jackson ih je tada pitao za jednog od hrvača, gdje se trenutno nalazi, a zatim je došetao Syko Stu (Jackson ga nije spominjao) te je inicirao sukob.

"Ne moraš brinuti za njega, trebao bi se brinuti za Syko Stua", rekao je hrvač, na što je Jackson odao dojam kako ne zna tko je on, a Syko Stu našao se uvrijeđenim, zgrabio je limenku i udario je Jacksona u glavu tom limenkom.

Svoj osvrt na ovaj incident dao je i Rampage Jackson. Nekadašnji UFC-ov prvak poluteške kategorije, javnosti se obratio putem objave na društvenim mrežama i donekle stao u obranu svog sina, ali i osudio način na koji je reagirao.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler (Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025

"Želim razjasniti dezinformacije o svom sinu Raji. Potvrđeno mi je da je hrvač (Stewart Smith, poznat i kao Syko Stu) budan i u stabilnom stanju. Raja je neočekivano udaren u glavu neposredno prije Smithova meča. Raji je rečeno da može dobiti svoju 'osvetu' u ringu, a ja sam mislio da je to dio predstave. Bila je to loša procjena i loše izveden dogovor. Raja je MMA borac, a ne profesionalni hrvač, i nije imao što tražiti na takvom događaju. Ni na koji način ne odobravam postupke svoga sina! On je tek prije nekoliko dana zadobio potres mozga na sparingu i nije trebao sudjelovati ni u čemu što uključuje fizički kontakt. Kao otac, duboko sam zabrinut za zdravlje i generalno stanje gospodina Smitha. S obzirom na sve, vrlo sam uzrujan što se to uopće dogodilo, no moja je glavna briga sada da se gospodin Smith što prije oporavi. Ispričavam se u njegovo ime (u ime svog sina) i u ime KICK-a zbog cijele situacije.", napisao je Rampage na Xmreži.

Brojne osude

Incident je izazvao brojne osude u borilačkoj zajednici, a mnogi se pitaju kako je sudac mogao ostati pasivan u trenutku kada je bilo jasno da se radi o brutalnom, nekontroliranom napadu izvan granica sporta i dogovorenog nastupa. Mnogi ljudi koji su komentirali incident na društvenim mrežama sada osuđuju ne samo Raju, nego i Rampagea jer prema njihovom mišljenju traži načine za opravdati čin svog sina. Također su složni da se radi o svojevrsnom pokušaju ubojstva, jer zadati preko 20 udaraca čovjeku koji je u nesvijesti, uistinu je nešto jako, jako opasno i bezobzirno.

Istina da je Syko Stu započeo sukob, ali brzo se ispričao i pojasnio kako se radilo o zabuni. Reakcija Raje Jacksona apsolutno je pretjerana i zaslužuje svaku osudu. Spomenut ćemo još kako je Raja Jackson čovjek koji ima borilačku podlogu. Kao amaterski MMA borac ostvario je četiri pobjede u četiri nastupa, dok njegov profesionalni "score" iznosi 0-1-0.

Sin slavnog oca, ali s mračnim iskorakom

Raja Jackson već je ranije bio poznat kao borac u sjeni slavnog oca Rampagea Jacksona, no sada je njegovo ime vezano uz jedan od najšokantnijih incidenata u posljednje vrijeme u svijetu hrvanja i borilačkih sportova.

