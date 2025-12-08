Pamela Ramljak otkrila svoju pravu svakodnevicu: ‘Nije me sram’

Pamela Ramljak (45), pjevačica i profesorica glazbene kulture, otkrila je na društvenim mrežama kako izgleda njezina svakodnevica izvan pozornice. Umjesto glamura i reflektora, većinu dana provodi u ulozi majke, kućanice i – potpuno neočekivano za mnoge – osobe koja sama vodi i čisti apartman koji iznajmljuje turistima u Zagrebu.

‘Život nije samo sjaj pozornice’

Pamela je na Instagramu otkrila da njezin dan najčešće uključuje kuhanje, pranje, brigu o djeci i niz obaveza koje se ne uklapaju u idealiziranu sliku života glazbenica. Kako kaže, “90 posto vremena provodim s djecom, kuham, perem, igramo se, a 99 posto vremena sam vani u trenirki i bez šminke”.

Sama uređuje apartman u centru grada

Pjevačica iznajmljuje apartman na atraktivnoj lokaciji nedaleko od središta Zagreba, u blizini tržnice, katedrale, HNK-a, muzeja i tek nekoliko minuta šetnje od Zrinjevca. Sve goste dočekuje i ispraća sama, a nakon odlaska gostiju – zasukava rukave i čisti.

Ističe kako se mnogi iznenade kada shvate da sama mijenja posteljinu i priprema apartman za sljedećeg gosta.

“No meni je to normalan posao kao i svaki drugi. Problem je samo lažni sjaj”, poručila je.

‘Mama me naučila da bez truda nema zadovoljstva’

Pamela je dodala da je kroz život naučila važnu lekciju: “Ako ne zagrneš rukave, nema ni satisfakcije”. Upravo zato, kaže, posebno joj je drago kada pročita pozitivne recenzije turista koji ni ne slute da im je krevet namjestila jedna pjevačica i profesorica glazbene kulture.

