NEOČEKIVANI JUNAK /

Barcu je spasio 'modni mačak': Uspio je nešto što nije nitko u povijesti Blaugrane

Barcu je spasio 'modni mačak': Uspio je nešto što nije nitko u povijesti Blaugrane
Foto: Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia

Posebno je impresivan drugi gol koji kao da je zabio 'na valu' prvog

9.12.2025.
23:52
Sportski.netHina
Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia
Barcelona je u šestom kolu Lige prvaka svladala Eintracht 2:1 i tako došla do izrazito vrijedna tri boda. 

Blaugrana se tako i u Ligi prvaka vratila na Camp Nou, ali se prvom pogotku na utakmici veselio Eintracht koji je poveo golom Ansgara Knauffa u 21. minuti. 

No, Barcelonin branič Jules Kounde je dvama pogocima glavom u drugom poluvremenu (50. i 53. minuta) donio pobjedu katalonskoj momčadi, koja je sa 10 bodova došla do 14. pozicije.

Barcu je u izrazito važnoj utakmici dakle spasio 27-godišnji 'modni mačak', kako mu neki tepaju nakon raznih modnih kombinacija u kojima se pojavljuje na okupljanjima francuske reprezentacije. 

No, Koundé je uspio nešto što nije nitko u povijesti Blaugrane. Prvi je igrač Barcelone koji je postigao dva gola glavom u jednoj utakmici Lige prvaka. 

Posebno je impresivan drugi gol koji kao da je zabio 'na valu' prvog. 

Liga PrvakaBarcelonaKounde
