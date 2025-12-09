FREEMAIL
POVIJESNA BLAMAŽA /

Kruno Jurčić s juniorima doživio težak potop na domaćem terenu

Foto: Bassem Elziaty/zuma Press/profimedia

9.12.2025.
23:28
Sportski.net
Bassem Elziaty/zuma Press/profimedia
Hrvatski trener, koji je bio u konkurenciji za trenera sezone nakon što je fenomenalno doveo Pyramids na vrh Afrike, Krunoslav Jurčić poražen je s velikih 1:6 u prvom kolu Liga kupa od momčadi National Bank Egypt.

Gosti su slavili golovima Ahmeda Yassera Rayana, Ahmeta Meteba, Mostafe Shalabyja, Youssryja Wahida (x2) te Ahmeda Amina Oufa, dok je jedini gol za afričke prvake postigao Ahmed Fekry Mohamed. Pyramids je za tu utakmicu koristio samo mlade igrače, juniore i kadete, pa visoki poraz ne treba čuditi. Jurčić je takav potez povukao kako bi odmorio igrače za susret polufinala Interkontinentalnog kupa, gdje će Pyramids igrati protiv boljeg iz dvoboja Cruz Azula i Flamenga. Ako Pyramids uspije svladati jedan od ta dva kluba, ide na PSG. Valja napomenuti kako, i s porazom, zbog načina funkcioniranja Liga kupa ništa nije izgubljeno za Pyramids budući da se igra još šest kola, pa Jurčićeva momčad i dalje može „uhvatiti vlak“ i osvojiti još jedan trofej – peti otkako je Jurčić na kormilu, a možda i šesti ako Jurčić iznenadi i osvoji Interkontinentalni kup.

Inače, ovo je Jurčiću drugi najteži poraz u karijeri nakon famoznih 7:1 u utakmici Dinama i Lyona na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Bottas u Cadillacu vozi Ferrarijeve motore

