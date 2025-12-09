Perišić dobio 'mrvice' pa četiri minute nakon ulaska asistirao i dokazao klasu

U jednoj od najiščekivanijih utakmica šestog kola Lige prvaka, PSV Eindhoven je na svom Philips Stadionu ugostio Atlético Madrid u izravnom dvoboju za ključne bodove u ligaškoj fazi natjecanja. Večer odigrana 9. prosinca 2025. godine donijela je pravi nogometni triler koji je završio tijesnom pobjedom gostiju 3-2, no za hrvatske navijače u fokusu je bio povratak Ivana Perišića na teren, koji je svoj kratki nastup okrunio asistencijom.

Neizvjesna utakmica i povratak nakon ozljede

Uoči susreta, obje momčadi imale su jasan cilj – osigurati što bolju poziciju uoči nokaut faze. PSV, predvođen trenerom Peterom Boszom, ušao je u utakmicu na krilima fantastične forme, s nizom od 14 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Njihov napadački nogomet, koji im je donio pobjede protiv velikana poput Napolija (6-2) i Liverpoola (4-1) na Anfieldu, ulijevao je optimizam domaćim navijačima. S druge strane, momčad Diega Simeonea stigla je u Eindhoven s poljuljanim samopouzdanjem nakon dva uzastopna poraza u španjolskom prvenstvu.

Posebna pažnja bila je usmjerena na Ivana Perišića. Hrvatski reprezentativac, koji je u dotadašnjem dijelu sezone bio glavni kreator PSV-a sa šest asistencija, propustio je posljednje dvije utakmice zbog lakše ozljede. Njegov nastup bio je upitan do samog početka, a trener Bosz na kraju ga je odlučio ostaviti na klupi kao moćno oružje za završnicu utakmice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sama utakmica opravdala je očekivanja. Bio je to dvoboj pun ritma, prilika i preokreta, u kojem je španjolska momčad na kraju pokazala više koncentracije i odnijela sva tri boda. Konačni rezultat od 3-2 za Atlético Madrid gurnuo je PSV u tešku poziciju, no potezi u samoj završnici pokazali su koliko Perišić znači za nizozemsku momčad.

Ključan doprinos u samo nekoliko minuta

Dok je PSV lovio rezultat, Peter Bosz je u 81. minuti odlučio na teren poslati svog najiskusnijeg igrača. Perišić je ušao u igru umjesto strijelca prvog pogotka, Couhaiba Driouecha, s jasnim zadatkom – unijeti novu energiju i kreaciju u napad. Nije mu trebalo dugo da pokaže svoju klasu.

Foto: Marcel Ter Bals, Mtb Photo/alamy/profimedia

Samo četiri minute nakon ulaska, u 85. minuti, Perišić je asistirao za drugi gol PSV-a. Nakon ubačaja iz kuta glavom je skrenuo lotu do Ricarda Pepija, koji zabija iz blizine i smanjuje rezultat na 2-3.

Perišićevu asistenciju pogledajte OVDJE.

Taj potez vratio je nadu Philips Stadionu i unio dramu u posljednje minute susreta. Iako PSV na kraju nije uspio doći do izjednačenja, Perišićev je doprinos bio očit i iznimno vrijedan. U samo desetak minuta na terenu potvrdio je status ključnog igrača i pokazao da se u potpunosti oporavio od ozljede.

Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

Ocjene i medijski odjeci

Iako je odigrao tek završnicu, Perišićev nastup nije prošao nezapaženo kod analitičkih platformi koje prate učinak igrača. Prema podacima s utakmice, za svoj je doprinos dobio visoku ocjenu 7.5, što je izvanredan rejting s obzirom na ograničenu minutažu. Ta ocjena, koju bilježe servisi poput Sofascorea, potvrđuje da je njegov utjecaj na igru bio trenutan i iznimno pozitivan.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve što trebate znati o novom svjetskom prvaku: Detalji otkrivaju tko je zapravo Lando Norris