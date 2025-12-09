Guardiola dao bizaran savjet Xabiju Alonsu: 'Sviđa vam se taj naslov, zar ne?'

Uoči velikog okršaja Lige prvaka između Real Madrida i Manchester Cityja na Santiago Bernabéuu, u središtu pozornosti našla su se dva trenera – Pep Guardiola i Xabi Alonso. Dok je Guardiola stigao u Madrid s ekipom koja je u dobroj formi, njegov bivši igrač i prijatelj Xabi Alonso nalazio se pod ogromnim pritiskom zbog niza loših rezultata. Na konferenciji za medije, Guardiola je iskoristio priliku da na svojstven, pomalo bizaran način pruži podršku Alonsu, ali i da podsjeti španjolske medije na njihovu zajedničku povijest.

"Piški sam, neću ja umjesto tebe"

Na izravno pitanje novinara kakav bi savjet dao Alonsu u teškoj situaciji, Guardiola je bez oklijevanja ispalio rečenicu koja je odjeknula dvoranom: "Trebao bi piškiti sam. Neću ja piškiti umjesto njega." Nakon kratke stanke, dodao je uz osmijeh: "Sviđa vam se taj naslov, zar ne?"

Ova neobična izjava nije bila samo šokantan odgovor, već i duboko ukorijenjena poruka. Guardiola se referirao na stari španjolski izraz "mear colonia" (pišati kolonjsku vodu), koji su madridski mediji nekoć koristili kako bi ga opisali kao arogantnog i superiornog dok je vodio Barcelonu. Sada je taj isti koncept preokrenuo, poručivši Alonsu da mora biti svoj, autentičan i sam preuzeti odgovornost za svoju sudbinu, bez obzira na vanjske pritiske. "Drži se svoga. I budući da nećeš 'pišati kolonjsku vodu', sve će ispasti dobro", poručio je.

Pritisak u Madridu je nemilosrdan

Unatoč oštrom savjetu, Guardiola je pokazao veliko suosjećanje prema Alonsu, s kojim je dvije godine blisko surađivao u Bayern Münchenu. Istaknuo je kako su okruženje i pritisak u Madridu i Barceloni neusporedivi s bilo kojim drugim klubom na svijetu.

"Barcelona i Real Madrid su najteži klubovi za vođenje zbog pritiska i okoline", izjavio je Guardiola. "Da sam ja prošle sezone u Realu imao niz kakav sam imao u Cityju, bio bih otpušten šest mjeseci prije kraja sezone. To je teško mjesto, ali on to zna, bio je ovdje."

Alonsova pozicija postala je iznimno ugrožena nakon katastrofalne serije od samo dvije pobjede u sedam utakmica, zbog čega je Real Madrid u La Ligi ispustio prednost i sada zaostaje za Barcelonom. Nagađalo se da bi ga poraz od Cityja mogao stajati posla.

Igra moći u svlačionici

Guardiola se dotaknuo i vječne teme u Madridu – moći igrača. Na pitanje je li moguće da Alonsa potkopavaju zvijezde u svlačionici, poput Viniciusa Jr. i Judea Bellinghama, Guardiola je odgovornost prebacio na klupsku hijerarhiju.

"Sve ovisi o tome kome uprava želi dati moć", rekao je. "Ako hijerarhija želi dati moć menadžeru, on će je imati. Ako je žele dati igračima, imat će je igrači." Time je suptilno kritizirao Realov model, koji se često oslanja na snagu zvijezda, za razliku od strukture u Manchester Cityju, gdje menadžer ima apsolutnu kontrolu.

Ipak, na kraju je zaključio s porukom podrške. "Želim Xabiju sve najbolje. Empatiziram s njim jer smo radili zajedno i to je bilo nevjerojatno iskustvo. On je sposoban preokrenuti ovu situaciju i učiniti ono što je potrebno."

