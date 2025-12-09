Real Madrid već pozvao nasljednika za Xabija Alonsa, riječ je o jako slavnom treneru

Budućnost Xabija Alonsa na klupi Real Madrida posljednjih tjedana postala je jako neizvjesna, a u utorak su španjolski mediji objavili da je 'Kraljevski klub' već stupio u kontakt s potencijalim novim trenerom.

El Nacional je objavio da je Alonso nakon razočaravajućih rezultata na rubu otkaza i da je Real stupio u kontakt s Jurgenom Kloppom, njemačkoim trenerom koji je bez angažmana otkako je napustio Liverpool prije godinu i pol dana.

Navodi se da Real još nije donio konačnu odluku o tome hoće li smijeniti Alonsa, no da je već počeo pripremati teren za takav scenarij.

Predsjednik Reala Florentino Perez bi navodno mogao odigrati ključnu ulogu u Kloppovom dolasku u Madrid jer se vjeruje da bi on ga mogao nagovoriti na preuzimanje Reala, iako je Jurgen nakon odlaska iz Liverpoola nagovijestio da više nikada neće biti trener.

Izvor El Nacionala tvrdi da su prvi razgovori između Reala i Kloppa već obavljeni te da Nijemac nije direktno odbio ponudu za preuzimanje Reala.

Inače, Klopp je nakon odlaska iz Liverpoola navodno rekao da bi se samo zbog dvije stvari vratio treniranju - ako dobije poinudu za preuzimanje njemačke reprezentacije ili Real Madrida. Sada je ta ponuda stigla i treba vidjeti što će Nijemac odlučiti. Naravno, ako Alonso uopće dobije otkaz.

