Gareth Bale otkrio zašto je završio karijeru s 33 godine: 'Ljudi to ne znaju...'

Gareth Bale, slavni velški nogometaš, jedan od najboljih u povijesti svoje zemlje, završio je karijeru 2023. u dobi od samo 33 godine.

Bale je tijekom karijere igrao za Southampton, Tottenham, Real Madrid, s kojim je osvojio pet Liga prvaka, a posljednji klub bio mu je američki Los Angeles.

Iznenađujuće je objavio kraj karijere nakon što je njegov Wales ispao sa Svjetskog prvenstva u Kataru, a sada je otkrio što je stajalo iza njegove odluke.

"Moj se tata razbolio i to je odigralo veliku ulogu u mojoj odluci. Ljudi ne znaju kroz što tko prolazi kod kuće, ali ubrzo sam shvatio da život nije samo nogomet", rekao je Bale u razgovoru za GQ Magazine.

Otkrio je i da želi što s Walesom nije osvojio trofej, ali i da je presretan svojom karijerom.

"Toliko sam toga postigao u svojoj karijeri da je igranje na Svjetskom prvenstvu bila gotovo posljednja stvar koju sam želio postići. Nije nam išlo nevjerovatno dobro, ali to je bio prvi put u 64 godine. Nakon toga, nisam osjećao da imam išta drugo za postići, što se tiče ciljeva", zaključio je.

