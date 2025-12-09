Luka Modrić ovaj put je na drugi način oduševio Talijane: 'Nije fizički dominantan, ali ima ovo'

Nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjoj utakmici 14. kola velikim preokretom kao gosti svladali Torino sa 3-2, dok je hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće.

Vlašić je doveo Torino u vodstvo u 10. minuti iz kaznenog udarca što mu je bio treći ovosezonski prvenstveni pogodak, da bi u 17. minuti pretrčao čak 50 metara s loptom u nogama prije no što je uposlio Zapatu koji je zatim preciznim udarcem iskosa s desne strane povisio na 2-0.

No, u 24. minuti Rabiot je eurogolom smanjio na 2-1, da bi se ključnim igračem utakmice u nastavku pokazao američki napadač Pulišić koji je u igru ušao u 66. minuti, a onda zabio u 67. i 77. za preokret.

Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan.

„Solidna partija jednog posebnog igrača. Luka fizički nije dominantan, pa loptu distribuira promišljeno i učinkovito, bez nepotrebnih poteza. U uvodu susreta imao je problema s ritmom, ali se brzo prilagodio", navodi Calciomercato. Virgilio Sport dodaje:

‘Kažu da je smirenost odlika snažnih. Hrvat ostaje stabilan čak i u najtežim trenucima.’

„Možda zvuči kao da ga previše hvalimo zbog reputacije, ali razlika u odnosu na dvoboj s Laziom bila je golema. Iako Milan nije stvarao mnogo prilika, potpuno je kontrolirao igru, što je bilo presudno za trošenje Torina. Modrić je bio središnja figura toga plana zahvaljujući inteligentnom kretanju, driblingu, dodavanjima i svemu ostalom“, piše Sempre Milan, uz ocjenu 7.

Milan sada ima 31 bod, kao i Napoli, jedan više od trećeg Intera. Torino je ostao 16. sa 14 bodova, koliko imaju i Cagiari, Genoa te Parma koji se nalaze između 13. i 15. mjesta.

