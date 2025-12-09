Vlašić i Modrić oduševili svijet! 'Ne vidi se da Luka ima 40., a Nikola je pridodao još jedan element'

Torino i Milan odigrali su ludu utakmicu u sklopu 14. kola Serie A u ponedjeljak navečer. "Rossoneri" su u 17. minuti gubili 2-0, ali su do kraja dvoboja uspjeli kreirati veliki preokret i uzeti sva tri boda za prvo mjesto Serie A. Hrvatski reprezentativci Nikola Vlašić u Torinu i Luka Modrić u dresu Milana bili su jedni od centralnih figura ovog dvoboja...

Luka nezamjenjiv, Nikola u sjajnoj formi

Luka Modrić još je jednom pokazao zašto je i u 40. godini nezamjenjiv, dok je Nikola Vlašić pokazao kako je u sjajnoj formi i kako bi trebao biti u avionu za nastup na SP-u za Vatrene. Luka je predvodio Milan u završnom naletu protiv Torina, a talijanski mediji nakon utakmice redom su istaknuli koliko je mir i sigurnost donio Milanu.

Gazzetta dello Sport naglašava da je upravo Modrić smirio utakmicu u trenucima kada je najviše “gorjelo” – preuzimao je loptu, usporavao i ubrzavao tempo po potrebi te je, po njihovu mišljenju, upravo njegovo iskustvo prelomilo susret u završnici.

Sličan dojam imao je i Corriere dello Sport. Navode da je hrvatski veznjak u ključnim minutama uzeo na sebe sve najvažnije lopte te da je vodio igru Milana onda kada je Torino fizički i mentalno počeo padati, uz napomenu da se na terenu nimalo ne vidi da Modrić ima 40 godina.

Tuttosport ističe da Milan izgleda potpuno drukčije kad je Modrić na travnjaku. Po njima, čim je počeo diktirati ritam, podigao je cijelu momčad i “prošvercao” je kroz najteže faze utakmice.

Portal Sempre Milan dao mu je ocjenu 7 te zaključio da je razlika u odnosu na dvoboj s Lazijem bila golema. Iako Milan nije nizao prilike, imao je potpunu kontrolu nad utakmicom, a Modrića ističu kao ključnog čovjeka zahvaljujući inteligentnom kretanju, dodavanjima i rutini koju nosi u nogama.

Albertini Luku Modrića usporedio s Pirlom

Talijanski Eurosport bio je nešto oprezniji. Napominje u svom pisanju da Modrić nije imao jednu od onih večeri u kojima sve prolazi kroz njega, ali ističu da po pitanju karizme i liderstva i dalje nema konkurenciju. Sky Sport Italia za njegov je nastup dodijelio ocjenu 6, uz dojam solidne, ali ne i spektakularne partije.

Statistika ipak govori u prilog hrvatskom kapetanu. Prema Sofascoreu, najbolju ocjenu dobio je dvostruki strijelac Christian Pulisic (8,9), iza njega su Samuele Ricci (7,8) i Adrien Rabiot (7,6), dok je Modrić sa svojih 7,4 četvrti najbolje ocijenjeni igrač Milana.

Koliko znači svlačionici, potvrđuju i legende kluba. Demetrio Albertini nedavno je povukao paralelu između Modrića i Andree Pirla, naglasivši da su obojica krenula kao ofenzivni veznjaci, a potom se povukla dublje kako bi svoju kvalitetu potpuno podredila momčadi. Po njegovim riječima, Modrić je donio mir, sigurnost i dodatno samopouzdanje grupi te spada u onu rijetku vrstu igrača koji čine suigrače boljima nego što jesu. S Lukom na terenu, poručuje Albertini, sve izgleda jednostavnije.

Vratimo se 7 godina unazad

U prvoj i zasad jedinoj utakmici u kojoj su s različitih strana travnjaka stajali Nikola Vlašić i Luka Modrić, 2. listopada 2018., CSKA je u Moskvi iznenadio Real Madrid. Domaćin je na Lužnikiju slavio 1-0, a jedini pogodak postigao je upravo Vlašić već u 2. minuti susreta.

Na Olimpijskom stadionu u Torinu gledali smo svojevrsnu reprizu tog scenarija. Nakon igranja rukom Fikaya Tomorija, Vlašić je u 10. minuti sigurno realizirao jedanaesterac, pogodio je 28-godišnji Splićanin s bijele točke tako snažno da ni specijalist za penale Mike Maignan, iako je pročitao stranu, nije uspio obraniti. Bio mu je to 15. pogodak u 111. nastupu u Serie A, a nedugo zatim stigla je i 14. asistencija u talijanskom prvenstvu. U prošlom kolu protiv Leccea upisao je prvu ligašku asistenciju ove sezone, dok je kolo ranije protiv Coma zabio prvi prvenstveni gol u aktualnoj sezoni.

Vlašić zabio i asistirao nakon više od tri godine

Milan je time dobio poseban bonus. Bila je to prva Vlašićeva utakmica nakon više od tri godine u kojoj je istovremeno i zabio i asistirao. Posljednji put takav učinak imao je 9. studenoga 2022., kada je njegov Torino s 2-0 svladao Sampdoriju. U sustavu 3-5-2 Torina igrao je poludesno u veznoj liniji, pa se s Modrićem nije često sudarao na terenu, više je duela vodio s Adrienom Rabiotom. Upravo je Francuz kasnije smanjio zaostatak sjajnim udarcem s oko 29 metara, no tu je odgovornost prije na vrataru Francu Israelu, koji je morao bolje reagirati.

Do kraja poluvremena Vlašić je upisao jedno vrlo riskantno pogrešno dodavanje koje Rossoneri nisu kaznili, zbog čega se odmah ispričao suigračima podignutom rukom. U jednom trenutku je izgubio iz vida Rabiota, koji je opet zaprijetio, ali unatoč tim pogreškama, hrvatski reprezentativac bio je prvo ime prvog dijela. Gotovo u svakoj opasnoj situaciji pred vratima gostiju pojavljivao se upravo igrač s brojem 10 na leđima.

Vlašić zabio i asistirao u 17 minuta

Nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjoj utakmici 14. kola velikim preokretom kao gosti svladali Torino sa 3-2, dok je Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće. Vlašić je doveo Torino u vodstvo u 10. minuti iz kaznenog udarca što mu je bio treći ovosezonski prvenstveni pogodak, da bi u 17. minuti pretrčao čak 50 metara s loptom u nogama prije no što je uposlio Zapatu koji je zatim preciznim udarcem iskosa s desne strane povisio na 2-0. Joško Vlašić, proslavljeni hrvatski atletski i kondicijski trener, nedavno je u intervjuu za portal Net.hr otkrio tajnu Nikoline igračke renesanse i naveo jednu jako bitnu stvar:

Joško Vlašić za Net.hr: 'Nikola je svojoj igri pridodao još jedan element'

"Serie A je izuzetno fizički zahtjevna liga, puna duela, igrači su blizu lopte uvijek, to treba sve izdržati i mislim da uz onu njegovu, što on ima taj jedan Božji nogometni dar, da s loptom može puno toga, da shvaća situaciju, da napravi pravu stvar u pravom trenutku najćešće, sad je pridodao još jedan element".

Pitali smo Joška Vlašića koji je to element?

"Znači, izađe u 78. minuti s 11 km istrčanih. Znači da je na 12 i pol, 13 km u 90 minuta. Nije svojstveno igračima koji su eksplozivni, brzi, da imaju takvu jednu komponentu. Nikola je sve to nekako zaokružio i tu dodao jedan svoj pristup nogometu."

No, u 24. minuti Rabiot je eurogolom smanjio na 2-1, da bi se ključnim igračem utakmice u nastavku pokazao američki napadač Pulišić koji je u igru ušao u 66. minuti, a onda zabio u 67. i 77. za preokret.

Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan.

Milan sada ima 31 bod, kao i Napoli, jedan više od trećeg Intera. Torino je ostao 16. sa 14 bodova, koliko imaju i Cagiari, Genoa te Parma koji se nalaze između 13. i 15. mjesta.

