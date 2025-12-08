Vlašić šokirao Modrićev Milan, ali onda je uslijedio nevjerojatan preokret za vrh tablice
Nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjoj utakmici 14. kola velikim preokretom kao gosti svladali Torino sa 3-2, dok je hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće.
Vlašić je doveo Torino u vodstvo u 10. minuti iz kaznenog udarca što mu je bio treći ovosezonski prvenstveni pogodak, da bi u 17. minuti pretrčao čak 50 metara s loptom u nogama prije no što je uposlio Zapatu koji je zatim preciznim udarcem iskosa s desne strane povisio na 2-0.
No, u 24. minuti Rabiot je eurogolom smanjio na 2-1, da bi se ključnim igračem utakmice u nastavku pokazao američki napadač Pulišić koji je u igru ušao u 66. minuti, a onda zabio u 67. i 77. za preokret.
Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan.
Milan sada ima 31 bod, kao i Napoli, jedan više od trećeg Intera. Torino je ostao 16. sa 14 bodova, koliko imaju i Cagiari, Genoa te Parma koji se nalaze između 13. i 15. mjesta.
