Mladi hrvatski napadač doživio tešku ozljedu: 'Lice mu se iskrivilo od boli'

Nedjeljni gradski derbi između Sturm Graza i Grazera 1902 nije bio sretan za mladog hrvatskog napadača Leona Grgića. Mladi hrvatski reprezentativac doživio je tešku ozljedu.

Grgić se ozlijedio u 63. minuti, pao ne ja travu s bolnom grimasom i odmah pokazivao da neće moći nastaviti. "Lice mu se iskrivilo od boli, iznijeli su ga s terena i odveli u bolnicu", piše austrijski Kleine Zeitung. Još nema detalja MRI skena, ali čini se da se radi o ozbiljnoj ozlijedio prednjih križnih ligamenata i sezona je za Grgića završena.

„Rekao sam mu da ostane pozitivan. Iz svakog negativnog iskustva možeš izvući nešto pozitivno ako pozitivno razmišljaš. Znam da je mentalno jak i znam da će se vratiti jači“, rekao je Leonov suigrač, Jan Gorenc Stanković.

Šteta za Grgića koji igra jako dobru sezonu u Austriji. U 16 ligaških nastupa zabio je tri pogotka i još jednom asistirao. Za U-21 reprezentaciju Hrvatske zabio je četiri pogotka u četiri susreta.

