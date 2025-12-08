FREEMAIL
BURNO JE NA MERSEYJU /

Arne Slot progovorio o Salahu i objasnio zašto ga je izbacio iz momčadi

Arne Slot progovorio o Salahu i objasnio zašto ga je izbacio iz momčadi
Foto: Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia

'Ima pravo osjećati se kako želi, ali nema pravo to dijeliti s medijima'

8.12.2025.
20:44
Sportski.net
Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia
Situacija Salaha u Liverpoolu potresa nogometni svijet. U intervjuu koji je odjeknuo nogometnim svijetom Salah je poručio da se osjeća „bačenim pod autobus“ te da mu je odnos s trenerom Arneom Slotom ozbiljno narušen.

Situacija je kulminirala time što je već treću utakmicu zaredom ostao na klupi, a u remiju protiv Leedsa nije odigrao ni minute, a sada je izbačen iz momčadi uoči puta u Milano na utakmicu Lige prvaka s Interom. Arne Slot nije mogao izbjeći pitanja o Salahu na pres konferenciji dan uoči utakmice Lige prvaka. 

Sve o Liverpoolu čitajte na portalu Net.hr.

"Nemam pojma je li Salah odigrao svoje u Liverpoolu. Ne mogu dati odgovor na to pitanje u ovom trenutku", rekao je strateg Liverpoola, a onda nastavio o Salahu. "Ima pravo osjećati se kako želi, ali nema pravo to dijeliti s medijima", jasan je bio nizozemski stručnjak. Na pitanje osjeća li da su Salahove provokacije bile usmjerene osobno na njega samog, Slot je dodao: „Jedini koji može odgovoriti je sam Mo. Mogu nagađati, ali teško mi je reći na koga misli".

„Znamo da ne putuje s nama. To je bila jedina komunikacija s nama. Ne osjećam da je naš odnos narušen, ali on ima pravo osjećati se kako želi. Obično, igrači koji ne igraju, ne vole previše menadžera. Salah se s poštovanjem odnosio prema cijelom stožeru pa su me njegovi komentari iznenadili Nisam siguran je li bio emotivan ili ne, ali moja reakcija je jasna. Večeras nije s nama", zaključio je Slot.

LiverpoolMohamed SalahArne Slot
