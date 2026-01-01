Krvava Nova godina u Skopju: Upucali dijete (2) u glavu
Tijekom novogodišnje noći makedonski su liječnici imali porast intervencija, a većina je zaprimljenih pacijenata imala lakše ozljede
Dvogodišnje dijete upucano je u glavu tijekom novogodišnje proslave u Skoplju. Primljeno je na Kliniku za intenzivnu njegu, a okolnosti cijelog slučaja još uvijek nisu poznate.
"Dijete, čiji identitet nije poznat, primljeno je na Kliniku za intenzivnu njegu", rekao je Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju.
Merdžanovski je rekao i da je dijete životno ugroženo, a liječnici ulažu napore kako bi stabilizirali stanje djeteta, prenose makedonski mediji.
Burna noć za medicinske službe
Tijekom novogodišnje noći liječnici su imali porast intervencija, a većina je zaprimljenih pacijenata imala lakše ozljede.
Zaprimljena su tri pacijenta koja su se ozlijedila zbog pada s visine. Među njima je i muškarac (30) čiji je život ugrožen, a ranije je podvrgnut operaciji kralježnice, piše Faktor.
Tijekom noći registrirano je i osam fizičkih napada. Šest pacijenata s tjelesnim ozljedama pušteno je na kućno liječenje, a jedna osoba imala je površinsku ozljedu nožem. Zabilježena je i prostrjelna rana lakatnog zgloba kod pacijenta iz Skoplja, a incident se dogodio u Prilepu.
Ozljede zbog pirotehnike
Dio intervencija dogodio se i zbog korištenja pirotehnike. Na Kliniku za plastičnu kirurgiju zaprimljeno je ukupno 20 pacijenata, dok je na Dječjoj kirurgiji zbrinuto dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina, kod kojih je planirano kirurško liječenje.
Muškarac (69) zaprimljen je na Kliniku za traumatologiju s ozljedama lijeve podlaktice i šake zadobivenima od pirotehnike.
POGLEDAJTE VIDEO: Pucao po Zagrebu, ali prava drama odvijala se prilikom privođenja: 'Imao je oružje u rukama...'