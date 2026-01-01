Krvava Nova godina u Skopju: Upucali dijete (2) u glavu

Dvogodišnje dijete upucano je u glavu tijekom novogodišnje proslave u Skoplju. Primljeno je na Kliniku za intenzivnu njegu, a okolnosti cijelog slučaja još uvijek nisu poznate.

"Dijete, čiji identitet nije poznat, primljeno je na Kliniku za intenzivnu njegu", rekao je Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju.

Merdžanovski je rekao i da je dijete životno ugroženo, a liječnici ulažu napore kako bi stabilizirali stanje djeteta, prenose makedonski mediji.

Burna noć za medicinske službe

Tijekom novogodišnje noći liječnici su imali porast intervencija, a većina je zaprimljenih pacijenata imala lakše ozljede.

Zaprimljena su tri pacijenta koja su se ozlijedila zbog pada s visine. Među njima je i muškarac (30) čiji je život ugrožen, a ranije je podvrgnut operaciji kralježnice, piše Faktor.

Tijekom noći registrirano je i osam fizičkih napada. Šest pacijenata s tjelesnim ozljedama pušteno je na kućno liječenje, a jedna osoba imala je površinsku ozljedu nožem. Zabilježena je i prostrjelna rana lakatnog zgloba kod pacijenta iz Skoplja, a incident se dogodio u Prilepu.

Ozljede zbog pirotehnike

Dio intervencija dogodio se i zbog korištenja pirotehnike. Na Kliniku za plastičnu kirurgiju zaprimljeno je ukupno 20 pacijenata, dok je na Dječjoj kirurgiji zbrinuto dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina, kod kojih je planirano kirurško liječenje.

Muškarac (69) zaprimljen je na Kliniku za traumatologiju s ozljedama lijeve podlaktice i šake zadobivenima od pirotehnike.

