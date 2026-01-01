Vodič kroz novu eru Formule 1: Svi ključni datumi i što nas čeka u 2026. godini

Nakon uzbudljivog završetka sezone 2025., u kojoj je Lando Norris osigurao svoj prvi naslov svjetskog prvaka, svijet Formule 1 s nestrpljenjem iščekuje početak nove ere. Sezona 2026. donosi najveću tehničku revoluciju u modernoj povijesti sporta, a s njom i dolazak novih timova i proizvođača.

Zimska stanka za navijače je kratka, a za timove gotovo i ne postoji dok se pripremaju za predstavljanje potpuno novih bolida. Donosimo sve ključne datume koje trebate zabilježiti u svoje kalendare.

Iščekivanje je ogromno jer 2026. donosi potpunu promjenu tehničkih pravilnika, od pogonskih jedinica do aerodinamike i šasije. Timovi su stoga predstavljanja pomaknuli ranije nego inače, a mnoga od njih bit će usmjerena samo na vizualni identitet, dok će se stvarni dizajn bolida skrivati do samih testiranja. Ukoliko se želite prisjetit što se sve događalo u prošloj sezoni možete pogledati OVDJE

Početak sezone predstavljanja rezerviran je za 15. siječnja, kada će Red Bull i sestrinski tim Racing Bulls održati zajednički događaj u Detroitu. U suradnji s novim partnerom Fordom, koji ulazi u sport kao proizvođač pogonskih jedinica za oba tima, bit će predstavljeni vizualni identiteti za novu generaciju bolida. Samo pet dana kasnije, 20. siječnja, na scenu stupa Audi. Njemački gigant, koji preuzima momčad Saubera, organizirat će globalno predstavljanje u Berlinu, gdje će otkriti boje svog prvog F1 bolida. Istog dana, u Tokiju, Honda će održati vlastiti događaj povodom službenog povratka u Formulu 1 i početka ekskluzivnog partnerstva s Aston Martinom.

Petak, 23. siječnja, bit će izuzetno zaposlen dan. Ferrari je potvrdio da će tada predstaviti svoj bolid za 2026. godinu, a šef momčadi Fred Vasseur najavio je agresivan pristup, sugerirajući da bi se novi bolid mogao naći na stazi u Fioranu istoga dana. U isto vrijeme, Alpine će u Barceloni otkriti svoj vizualni identitet, dok će Haas to učiniti online. Američka momčad ulazi u novu eru s Toyotom kao naslovnim sponzorom, što će se zasigurno odraziti na dizajnu.

U veljači nas očekuju još dva velika događaja. Novi tim na gridu, Cadillac, odabrao je spektakularan način za svoje predstavljanje. Njihov prvi F1 bolid bit će otkriven 8. veljače u televizijskoj reklami tijekom Super Bowla. Sezonu predstavljanja zaključit će Aston Martin 9. veljače, kada će svjetlo dana ugledati AMR26, prvi bolid britanske momčadi koji je dizajnirala legenda sporta Adrian Newey.

Prije nego što se bolidi pojave na stazi pred očima javnosti, timovi će imati priliku za privatno testiranje. Od 26. do 30. siječnja na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya održat će se prvi, zatvoreni test, gdje će se otklanjati početni problemi daleko od televizijskih kamera.

Prava akcija za navijače počinje u Bahreinu, gdje će se održati dva službena predsezonska testiranja koja će biti prenošena uživo. Prvi test na rasporedu je od 11. do 13. veljače, a drugi od 18. do 20. veljače. Ove sesije pružit će prvi uvid u odnos snaga uoči početka sezone.

Službeni kalendar Formule 1 za 2026. ponovno broji rekordne 24 utrke, a sve započinje Velikom nagradom Australije u Melbourneu od 6. do 8. ožujka. Sezona donosi i nekoliko značajnih promjena u rasporedu. Zbog Ramazana, utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji prebačene su na travanj, dok će Madrid debitirati kao domaćin Velike nagrade Španjolske u rujnu. Poboljšan je i geografski tok kalendara, pa će tako Velika nagrada Kanade slijediti onu u Miamiju, što će smanjiti logističke troškove. Sezona će tradicionalno završiti u Abu Dhabiju, od 4. do 6. prosinca.

Nova era Formule 1 obećava potpunu neizvjesnost i potencijalno preslagivanje snaga na gridu. S novim pravilima, novim proizvođačima i novim vozačkim postavama, sezona 2026. ima sve sastojke da bude jedna od najuzbudljivijih u dugoj povijesti ovog sporta. Srećom, čekanje je gotovo pri kraju.

