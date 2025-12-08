FREEMAIL
JOŠKO SE ZACRVENIO /

Gvardiol se jako posramio kod poznate influencerice: 'Nemoj to nikome pokazati, molim te'

Foto: Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia

Hrvatski je reprezentativac gostovao kod poznate belgijske influencerice

8.12.2025.
18:58
Sportski.net
Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia
Joško Gvardiol je osim na travnjacima popularan i među poznatim influencerima na raznim društvenim mrežama. 

Hrvatski je reprezentativac gostovao kod poznate belgijske influencerice Céline Dept, koja je s njim snimila zabavni video u kojem je trebao pogoditi koji suigrač iz Manchester Cityja stoji iza fotografija iz njihova djetinjstva. 

Redom je lakoćom prepoznao Haalanda, Donnarummu, Bernarda Silvu, Fodena, Khusanova i Dokua, a onda je zastao i približio glavu. Tek kad mu je Celine rekla kako nije nužno nogometaš, Joško je rekao Guardiola, što je izazvalo smijeh svih okupljenih. 

Na kraju je uslijedila i njegova vlastita fotografija iz dječačkih dana što je malo posramilo Gvardiola.

"O moj Bože, to sam ja. Nemoj to pokazati! Nemoj to nikome pokazati, molim te", rekao je Gvardiol kroz smijeh, na što je Celine uz smijeh poručila kako će pokazati veliku fotografiju svima. 

Joško GvardiolManchester City
