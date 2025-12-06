Pogledajte nebeski skok Gvardiola za fantastičan gol Manchester Cityja

Joško Gvardiol zabio je novi gol za Manchester City koji u 15. kolu Premier lige igra protiv Sunderlanda.

Momčad Pepa Guardiole povela je 1:0 u 31. minuti preko Rubena Diasa, a četiri minute kasnije za 2:0 zabio je Joško Gvardiol.

Hrvatski reprezentativac sjajno je nadskočio sve pred golom gostiju i zakucao loptu u mrežu nakon ubačaja Phila Fodena iz kornera. Gol OVDJE.

Gvardiolu je ovo drugi gol sezone u 18. nastupu u svim natjecanjima, a ima i tri asistencije. Posljednji put u Premier ligi Gvardiol je zabio u 13. kolu protiv Leedsa u pobjedi 3:2.

City bi eventualnom pobjedom skočio na drugo mjesto i smanjio zaostatak za vodećim Arsenalom na dva boda.