LETI, LETI JOŠKO /

Pogledajte nebeski skok Gvardiola za fantastičan gol Manchester Cityja

Pogledajte nebeski skok Gvardiola za fantastičan gol Manchester Cityja
Foto: Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia

Hrvatski reprezentativac sjajno je nadskočio sve pred golom gostiju i zakucao loptu u mrežu

6.12.2025.
17:13
Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia
Joško Gvardiol zabio je novi gol za Manchester City koji u 15. kolu Premier lige igra protiv Sunderlanda. 

Momčad Pepa Guardiole povela je 1:0 u 31. minuti preko Rubena Diasa, a četiri minute kasnije za 2:0 zabio je Joško Gvardiol. 

Hrvatski reprezentativac sjajno je nadskočio sve pred golom gostiju i zakucao loptu u mrežu nakon ubačaja Phila Fodena iz kornera. Gol OVDJE

Gvardiolu je ovo drugi gol sezone u 18. nastupu u svim natjecanjima, a ima i tri asistencije. Posljednji put u Premier ligi Gvardiol je zabio u 13. kolu protiv Leedsa u pobjedi 3:2. 

City bi eventualnom pobjedom skočio na drugo mjesto i smanjio zaostatak za vodećim Arsenalom na dva boda.

Joško GvardiolManchester City
