Gvardiol zabio prvi gol u Premier ligi ove sezone, pogledajte ga

Joško Gvardiol bio je strijalac za 2:0 svog Manchester Cityja protiv Leeds Uniteda na Etihadu u 13. kolu Premier lige.

City je na svom terenu poveo već u prvoj minuti pogotkom Phila Fodena, a vodstvo je udbostručio Gvardiol u 25. minuti.

Joško je zabio gol nakon što se nakon kornera sjajno snašao u gužvi u česnaestercu Leedsa i iz blizine pospremio loptu u mrežu.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

U trenutku objave teksta utakmica između Man. Cityja i Leedsa je u tijeku.

Ako pobijedi, City će na drugom mjestu ljestvice Premier lige smanjiti zaostatak za prvoplasiranim Arsenalom na četiri boda, s time da 'Topnici' imaju utakmicu manje.

