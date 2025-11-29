Gvardiol zabio prvi gol u Premier ligi ove sezone, pogledajte ga
Gvardiol je u 25. minuti zabio za 2:0 Cityja protiv Leedsa
Joško Gvardiol bio je strijalac za 2:0 svog Manchester Cityja protiv Leeds Uniteda na Etihadu u 13. kolu Premier lige.
City je na svom terenu poveo već u prvoj minuti pogotkom Phila Fodena, a vodstvo je udbostručio Gvardiol u 25. minuti.
Joško je zabio gol nakon što se nakon kornera sjajno snašao u gužvi u česnaestercu Leedsa i iz blizine pospremio loptu u mrežu.
Pogodak možete pogledati OVDJE.
U trenutku objave teksta utakmica između Man. Cityja i Leedsa je u tijeku.
Ako pobijedi, City će na drugom mjestu ljestvice Premier lige smanjiti zaostatak za prvoplasiranim Arsenalom na četiri boda, s time da 'Topnici' imaju utakmicu manje.
