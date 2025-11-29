Evo kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao ime Marka Livaje

Hajduk u subotu u 15. kolu SHNL-a na svom Poljudu igra protiv Varaždina, a Bijeli su tu utakmicu počeli bez svog kapetana i prve zvijezde Marka Livaje koji je na klupi za pričuve.

Hajduk je ušao u utakmicu s Varaždinom kolo nakon teškog poraza od Rijeke 5:0, a u tom susretu Livaja nije ušao u igru s opravdanjem da ga, kako je rekao trener Gonzalo Garcia, "boli trbuh".

Izazvao je taj potez brojne reakcije i izazvao nagađanja pa je bilo jako zanimljivo vidjeti kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao Livajino ime.

U snimci koju je objavio Dalmatinski portal, a koju možete pogledati OVDJE, vidi se da se Poljudom prolomio snažan pljesak čim je spiker pročitao ima Marka Livaje.

