FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAPETAN NA KLUPI /

Evo kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao ime Marka Livaje

Evo kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao ime Marka Livaje
×
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Livaja je utakmicu protiv Varaždina počeo na klupi za pričuve

29.11.2025.
16:17
M.G.
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hajduk u subotu u 15. kolu SHNL-a na svom Poljudu igra protiv Varaždina, a Bijeli su tu utakmicu počeli bez svog kapetana i prve zvijezde Marka Livaje koji je na klupi za pričuve.

Hajduk je ušao u utakmicu s Varaždinom kolo nakon teškog poraza od Rijeke 5:0, a u tom susretu Livaja nije ušao u igru s opravdanjem da ga, kako je rekao trener Gonzalo Garcia, "boli trbuh".

Izazvao je taj potez brojne reakcije i izazvao nagađanja pa je bilo jako zanimljivo vidjeti kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao Livajino ime.

U snimci koju je objavio Dalmatinski portal, a koju možete pogledati OVDJE, vidi se da se Poljudom prolomio snažan pljesak čim je spiker pročitao ima Marka Livaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković za RTL Danas otkrio kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom: 'To mi je bilo najteže'

VaraždinHajdukMarko LivajaSpikerPoljud
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAPETAN NA KLUPI /
Evo kako je Poljud reagirao kada je spiker pročitao ime Marka Livaje