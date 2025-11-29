FREEMAIL
NA POLJUDU /

Hajduk traži iskupljenje protiv tvrdog Varaždina: Livaja se najavljuje na klupi

Hajduk traži iskupljenje protiv tvrdog Varaždina: Livaja se najavljuje na klupi
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Hajduk - Varaždin možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr

29.11.2025.
12:59
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
15. kolo SHNL-a
29.11.2025.
15:30
0
Hajduk
 
:
0
Varaždin
 

Predviđeni sastavi

Hajduk: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Sigur, Krovinović - Almena, Šego, Rebić

Varaždin: Zelenika - Škaričić, Ba, Tepšić - Boršić, Duvnjak, Marina, Jovanov - Mamić, Latković - Mamut

Najava

15. kolo SHNL-a donosi na Poljudu ogled Hajduka i Varaždina. Momčad Gonzala Garcije mora ići na pobjedu nakon što su doživjeli petardu na Rujevici protiv Rijeke prošle subote. 

U goste im dolazi nezgodna ekipa Nikole Šafarića koja se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice. Varaždin je uspio pobijediti Bijele u prvoj međusobnoj utakmici ove sezone. Bilo je to u rujnu, a Varaždinci su na svome terenu slavili s 2:0. Ipak, na Poljudu Hajduk protiv Varaždina ima četiri pobjede u posljednjih pet utakmica.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

"Znamo kakva je bila prva utakmica protiv njih. Moramo se osjećati ugodno i probati slaviti. Normalno je da i oni dolaze po bodove", rekao je Garcia uoči utakmice. Njegova će momčad na ovom susretu biti bez dva važna prvotimca, Ivice Ivušića i Rokasa Pukštasa.

Garcia nije htio otkriti što će biti s Livajom, ali sve informaciju upućuju da će kapetan Hajduka utakmicu početi na klupi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković za RTL Danas otkrio kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom: 'To mi je bilo najteže'

