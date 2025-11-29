Vikend za prste polizati: Evo gdje gledati FNC spektakl, naše rukometašice i nogometna uzbuđenja

Posljednji je vikend mjeseca studenog, a i ovaj je iznimno bogat sportskim događajima. Čeka nas FNC spektakl, bitne utakmice u domaćem prvenstvu, rasplet u Formuli 1 te nastupi naših skijašica i rukometašica.

FNC 25

FNC raste iz eventa u event i stigli smo do 25. velikog događaja. Ovaj put domaćin je Varaždin. Za sve one koji neće biti u mogućnosti doći u Varaždin, ekskluzivni prijenos priredbe osiguran je putem streaming platforme VOYO.U glavnoj borbi večeri (Main Event), publika će imati priliku vidjeti okršaj u teškoj kategoriji. U kavez se vraća Martin Batur, jedan od najboljih hrvatskih teškaša. Njegov protivnik bit će poljski veteran Michał Kita.

Sunaslovna borba (Co-Main Event) donosi nam okršaj za titulu prvaka u velter kategoriji. Trenutni šampion Kamil Kraska branit će svoj pojas protiv opasnog izazivača Igora "Jacarea" Cavalcantia. Jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri svakako je povratak Marka Bojkovića. Mladi srpski borac, koji slovi za jednog od najvećih talenata u regiji, suočit će se s iskusnim Donovanom Desmaeom. Sve te borbe i još mnogo drugih gledajte od 18:30 na platformi VOYO i čitajte u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Rukometašice protiv Danske

Nakon otvaranja Svjetskog prvenstva porazom 33:24 od Rumunjske, Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje dvoboj s favoriziranom Danskom, koja je na protekla dva svjetska prvenstva osvajala brončanu medalju. Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u 2 i platformi VOYO od 20:30 te uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr.

SHNL uzbuđenja

Domaće prvenstvo počelo je 2:2 remijem u slavonskom derbiju začelja između Vukovara i Osijeka. Subota donosi oglede Hajduka i Varaždina te Istre i Slaven Belupa. Splićani će doma protiv momčadi Nikole Šafarića tražiti iskupljenje nakon teškog stradanja od Rijeke na Rujevici. Riječani će u nedjelju gostovati u Zagrebu Lokomotivi od 15 sati dok će ovoga puta kolo završiti u ponedjeljak ogledom Gorice i Dinama.

Sve utakmice SHNL-a gledajte na MAX Sportu, a tekstualni prijenos utakmica Hajduk-Varaždin i Gorica-Dinamo čitajte na portalu Net.hr.

Nikada napetija Formula 1

Formula 1 bliži se svom kraju. Ostale su još samo tri utrke. Vrlo je napeta situacija i borba za naslov prvaka vrlo je neizvjesna. Ovoga vikenda vozači su u Kataru gdje će se na stazi u Lusailu u subotu voziti sprint, a u nedjelju utrka. Australac Oscar Piastri (McLaren) krenut će s prve startne pozicije u sprint utrku za Veliku nagradu Katara Društvo u prvom redu Piastriju će praviti Britanac George Russell (Mercedes), dok će vodeći u ukupnom redoslijedu SP-a Britanac Lando Norris (McLaren) krenuti s treće pozicije. Branitelj naslova svjetskog prvaka Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) krenut će sa šeste pozicije. Uoči subotnje utrke Norris ima 24 boda prednosti u odnosu na najbliže pratitelje Piastrija i Verstappena. Sprint i utrku gledajte na SK3.

Skijašice u Cooper Mountainu

Filip Zubčić oduševio nas je trećim mjestom u petak u veleslalomu, a naše će skijašice pokušati napraviti isto za vikend. U subotu je na rasporedu veleslalom, a u nedjelju slalom. Zrinka Ljutić nastupit će u obje discipline dok će joj se u slalomu pridružiti Leona Popović. Utrke su na rasporedu na HRT 2.

