U prvoj utrci veleslaloma u SAD-u Zubcic završio 13.

ZA RTL DANAS /
Turudić progovorio o tajmingu uhićenja: 'Tužno je tražiti zrno u tuđem oku'
Do sada je najbolji bio Stefan Brennsteiner s vremenom 1:13:27, drugi je slovenac Žan Kranjec s 26 stotinjki zaostatka, a treći švicarac Thomas Tumler s 48 stotinjki zaostatka.
U prvoj utrci veleslaloma na američkom skijalištu Copper Mountain, hrvatski skijaš Filip Zubčić krenuo je s 10. pozicije.
Najbolji je bio Austrijanac Stefan Brennsteiner s vremenom 1:13,27, drugi je bio Slovenac Žan Kranjec s 26 stotinki zaostatka, a treći Švicarac Thomas Tumler s 48 stotinki zaostatka. Hrvatski je predstavnik prvu utrku završio na 13. mjestu sa sekundom i 44 stotinki zaostatka. Napominjemo i da je švicarski skijaš Marco Odermatt, koji je krenuo sa šeste pozicije, sletio sa staze.
Druga se utrka vozi od 21 sat.