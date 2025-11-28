FREEMAIL
COPPER MOUNTAIN /

U prvoj utrci veleslaloma u SAD-u Zubcic završio 13.

Foto: Johann Groder/afp/profimedia

Do sada je najbolji bio Stefan Brennsteiner s vremenom 1:13:27, drugi je slovenac Žan Kranjec s 26 stotinjki zaostatka, a treći švicarac Thomas Tumler s 48 stotinjki zaostatka.

28.11.2025.
18:34
Sportski.net
Johann Groder/afp/profimedia
U prvoj utrci veleslaloma na američkom skijalištu Copper Mountain, hrvatski skijaš Filip Zubčić krenuo je s 10. pozicije.

Najbolji je bio Austrijanac Stefan Brennsteiner s vremenom 1:13,27, drugi je bio Slovenac Žan Kranjec s 26 stotinki zaostatka, a treći Švicarac Thomas Tumler s 48 stotinki zaostatka. Hrvatski je predstavnik prvu utrku završio na 13. mjestu sa sekundom i 44 stotinki zaostatka. Napominjemo i da je švicarski skijaš Marco Odermatt, koji je krenuo sa šeste pozicije, sletio sa staze.

Druga se utrka vozi od 21 sat.

SkijanjeFilip Zubčić
