NIŠTA NE BACAJTE /

Pametno iskoristite ostatke pečenja: Kreativni recepti za svaki dan

Foto: Shutterstock

Nakon slavlja ili svečanog ručka vam je ostalo mesa i ne znate kako ga sačuvati? Donosimo vam zgodne recepte za inspiraciju i pametno korištenje ostataka pečenja

1.1.2026.
16:11
Antonela Ištvan
Božićni blagdani i doček nove godine donose obilje hrane, a pečenja poput purice, odojka ili patke često su zvijezde svečanog stola. No, što napraviti s ostacima nakon što su gosti otišli, a blagdanski stol se raspremio? Umjesto da bacite ukusne komade mesa ili ih ostavite u hladnjaku dok ne izgube svježinu, ostatke pečenja možete pretvoriti u nova, kreativna jela. Od sočnih pita i bogatih juha, do brzih sendviča i zanimljivih salata, mogućnosti su nebrojene.

Jela od ostataka pečenog mesa

Donosimo ideje i recepte kako maksimalno iskoristiti ostatke pečenja. Spremite se za inspiraciju koja će vaše blagdanske ostatke pretvoriti u nezaboravne obroke.

Pita od ostataka pečenja

Ova pita spaja bogate okuse mesa s povrćem i lisnatim tijestom, stvarajući sočan i ukusan obrok koji se lako priprema. Možete je prilagoditi dodavanjem drugih povrća poput gljiva ili tikvica.

Pita od ostataka pečenja sastojci:

  • 300 g ostataka pečenja (nasjeckano na manje komadiće)
  • 2 mrkve (narezane na kockice)
  • 1 luk (sitno nasjeckan)
  • 200 g smrznutog graška
  • 2 češnja češnjaka
  • 250 ml povrtnog ili mesnog temeljca
  • 1 žlica brašna
  • 1 list lisnatog tijesta
  • Sol, papar, ružmarin i timijan po ukusu

Pita od ostataka pečenja priprema:

  1. Na malo ulja pirjajte luk i češnjak dok ne omekšaju.
  2. Dodajte mrkvu i grašak, pirjajte nekoliko minuta.
  3. Dodajte ostatke pečenja i pospite brašnom. Dobro promiješajte.
  4. Polako ulijevajte temeljac uz miješanje dok se smjesa ne zgusne. Začinite po ukusu.
  5. Smjesu prebacite u vatrostalnu posudu i prekrijte lisnatim tijestom.
  6. Zarežite tijesto kako bi para mogla izlaziti i pecite u pećnici na 200 °C dok ne postane zlatno (oko 20-25 minuta).

Sendviči s pečenjem i umakom

Topli sendviči brz su i ukusan način da iskoristite ostatke mesa. Sir se topi preko mesa, a svježe povrće dodaje hrskavost i svježinu.

Sendviči s pečenjem i umakom sastojci:

  • 200 g ostataka pečenja (tanko narezano)
  • 4 peciva ili kriške kruha
  • 50 g sira (cheddar, gauda ili mozzarella)
  • 4 žlice majoneze, senfa ili BBQ umaka
  • Svježa salata, rajčica i luk (po želji)

Sendviči s pečenjem i umakom priprema:

  1. Peciva prepolovite i kratko tostirajte.
  2. Namažite donju polovicu majonezom ili senfom.
  3. Dodajte meso, sir i povrće po želji.
  4. Prekrijte drugom polovicom peciva i zagrijte u tosteru ili pećnici dok se sir ne otopi.

Juha od pečenja

Bogata i ukusna juha koja koristi arome pečenja, savršena za hladne dane. Meso, povrće i temeljac čine savršeno uravnotežen obrok.

Juha od pečenja sastojci:

  • 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
  • 1 mrkva (narezana na kolutiće)
  • 1 celer (nasjeckan)
  • 1 krumpir (nasjeckan)
  • 1 luk (sitno nasjeckan)
  • 1 l povrtnog ili mesnog temeljca
  • Lovorov list, sol, papar

Juha od pečenja priprema:

  1. Na malo ulja pirjajte luk dok ne omekša.
  2. Dodajte mrkvu, celer i krumpir te pirjajte nekoliko minuta.
  3. Dodajte meso i prelijte temeljcem. Dodajte lovorov list i začine.
  4. Kuhajte na laganoj vatri 20-30 minuta, dok povrće ne omekša.

Tjestenina s mesom i povrćem

Brz i ukusan obrok koji spaja ostatke mesa, povrće i tjesteninu. Savršen recept za jednostavan ručak ili večeru.

Tjestenina s mesom i povrćem sastojci:

  • 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
  • 300 g tjestenine (penne, fusilli ili špageti)
  • 1 tikvica (narezana na kockice)
  • 2 rajčice (nasjeckane)
  • 2 češnja češnjaka
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 50 g parmezana

Tjestenina s mesom i povrćem priprema:

  1. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
  2. Na maslinovom ulju pirjajte češnjak, tikvicu i rajčicu dok ne omekšaju.
  3. Dodajte meso i kratko pirjajte.
  4. Umiješajte kuhanu tjesteninu i pospite parmezanom prije posluživanja.

Palačinke s mesom i povrćem

Slane palačinke punjene mesom i povrćem izvrstan su način da ostatke pretvorite u novo, zanimljivo jelo.

Sastojci za palačinke:

  • 2 jaja
  • 200 ml mlijeka
  • 100 ml mineralne vode
  • 150 g brašna
  • Prstohvat soli

Sastojci za punjenje:

  1. 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
  2. 1 luk
  3. 1 paprika
  4. 100 ml vrhnja za kuhanje
  5. Sol i papar

Palačinke s mesom i povrćem priprema:

  1. Ispecite tanke palačinke od navedenih sastojaka.
  2. Na malo ulja pirjajte luk i papriku, dodajte meso i vrhnje te začinite.
  3. Punite palačinke mesom i povrćem, zarolajte i poslužite.

Tortilje s mesom i povrćem

Brz i jednostavan ručak ili večera koja spaja ostatke mesa i svježe povrće u tortiljama.

Tortilje s mesom i povrćem sastojci:

  • 4 tortilje
  • 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
  • 1 svježi krastavac (nasjeckan)
  • 1 rajčica (nasjeckana)
  • 50 g naribanog sira
  • 2 žlice majoneze ili jogurta

Tortilje s mesom i povrćem priprema:

  1. Na tortilju stavite meso, povrće, sir i umak.
  2. Zarolajte tortilju i po želji je kratko zagrijte na suhoj tavi ili u pećnici.

Rižoto s mesom

Ukusan i aromatičan rižoto koji koristi ostatke mesa za dodatnu dubinu okusa.

Rižoto s mesom sastojci:

  • 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
  • 1 šalica riže
  • 1 luk (nasjeckan)
  • 1 mrkva (narezana na kockice)
  • 500 ml temeljca
  • 50 g parmezana

Rižoto s mesom priprema:

  1. Na ulju pirjajte luk i mrkvu.
  2. Dodajte rižu i pirjajte dok ne postane staklasta.
  3. Polako dodajte temeljac uz miješanje, dok riža ne omekša.
  4. Pred kraj umiješajte meso i parmezan.

Ostaci HraneBožićPečenjeReceptAdvent 2025
