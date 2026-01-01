Pametno iskoristite ostatke pečenja: Kreativni recepti za svaki dan
Nakon slavlja ili svečanog ručka vam je ostalo mesa i ne znate kako ga sačuvati? Donosimo vam zgodne recepte za inspiraciju i pametno korištenje ostataka pečenja
Božićni blagdani i doček nove godine donose obilje hrane, a pečenja poput purice, odojka ili patke često su zvijezde svečanog stola. No, što napraviti s ostacima nakon što su gosti otišli, a blagdanski stol se raspremio? Umjesto da bacite ukusne komade mesa ili ih ostavite u hladnjaku dok ne izgube svježinu, ostatke pečenja možete pretvoriti u nova, kreativna jela. Od sočnih pita i bogatih juha, do brzih sendviča i zanimljivih salata, mogućnosti su nebrojene.
Jela od ostataka pečenog mesa
Donosimo ideje i recepte kako maksimalno iskoristiti ostatke pečenja. Spremite se za inspiraciju koja će vaše blagdanske ostatke pretvoriti u nezaboravne obroke.
Pita od ostataka pečenja
Ova pita spaja bogate okuse mesa s povrćem i lisnatim tijestom, stvarajući sočan i ukusan obrok koji se lako priprema. Možete je prilagoditi dodavanjem drugih povrća poput gljiva ili tikvica.
Pita od ostataka pečenja sastojci:
- 300 g ostataka pečenja (nasjeckano na manje komadiće)
- 2 mrkve (narezane na kockice)
- 1 luk (sitno nasjeckan)
- 200 g smrznutog graška
- 2 češnja češnjaka
- 250 ml povrtnog ili mesnog temeljca
- 1 žlica brašna
- 1 list lisnatog tijesta
- Sol, papar, ružmarin i timijan po ukusu
Pita od ostataka pečenja priprema:
- Na malo ulja pirjajte luk i češnjak dok ne omekšaju.
- Dodajte mrkvu i grašak, pirjajte nekoliko minuta.
- Dodajte ostatke pečenja i pospite brašnom. Dobro promiješajte.
- Polako ulijevajte temeljac uz miješanje dok se smjesa ne zgusne. Začinite po ukusu.
- Smjesu prebacite u vatrostalnu posudu i prekrijte lisnatim tijestom.
- Zarežite tijesto kako bi para mogla izlaziti i pecite u pećnici na 200 °C dok ne postane zlatno (oko 20-25 minuta).
Sendviči s pečenjem i umakom
Topli sendviči brz su i ukusan način da iskoristite ostatke mesa. Sir se topi preko mesa, a svježe povrće dodaje hrskavost i svježinu.
Sendviči s pečenjem i umakom sastojci:
- 200 g ostataka pečenja (tanko narezano)
- 4 peciva ili kriške kruha
- 50 g sira (cheddar, gauda ili mozzarella)
- 4 žlice majoneze, senfa ili BBQ umaka
- Svježa salata, rajčica i luk (po želji)
Sendviči s pečenjem i umakom priprema:
- Peciva prepolovite i kratko tostirajte.
- Namažite donju polovicu majonezom ili senfom.
- Dodajte meso, sir i povrće po želji.
- Prekrijte drugom polovicom peciva i zagrijte u tosteru ili pećnici dok se sir ne otopi.
Juha od pečenja
Bogata i ukusna juha koja koristi arome pečenja, savršena za hladne dane. Meso, povrće i temeljac čine savršeno uravnotežen obrok.
Juha od pečenja sastojci:
- 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
- 1 mrkva (narezana na kolutiće)
- 1 celer (nasjeckan)
- 1 krumpir (nasjeckan)
- 1 luk (sitno nasjeckan)
- 1 l povrtnog ili mesnog temeljca
- Lovorov list, sol, papar
Juha od pečenja priprema:
- Na malo ulja pirjajte luk dok ne omekša.
- Dodajte mrkvu, celer i krumpir te pirjajte nekoliko minuta.
- Dodajte meso i prelijte temeljcem. Dodajte lovorov list i začine.
- Kuhajte na laganoj vatri 20-30 minuta, dok povrće ne omekša.
Tjestenina s mesom i povrćem
Brz i ukusan obrok koji spaja ostatke mesa, povrće i tjesteninu. Savršen recept za jednostavan ručak ili večeru.
Tjestenina s mesom i povrćem sastojci:
- 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
- 300 g tjestenine (penne, fusilli ili špageti)
- 1 tikvica (narezana na kockice)
- 2 rajčice (nasjeckane)
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice maslinovog ulja
- 50 g parmezana
Tjestenina s mesom i povrćem priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Na maslinovom ulju pirjajte češnjak, tikvicu i rajčicu dok ne omekšaju.
- Dodajte meso i kratko pirjajte.
- Umiješajte kuhanu tjesteninu i pospite parmezanom prije posluživanja.
Palačinke s mesom i povrćem
Slane palačinke punjene mesom i povrćem izvrstan su način da ostatke pretvorite u novo, zanimljivo jelo.
Sastojci za palačinke:
- 2 jaja
- 200 ml mlijeka
- 100 ml mineralne vode
- 150 g brašna
- Prstohvat soli
Sastojci za punjenje:
- 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
- 1 luk
- 1 paprika
- 100 ml vrhnja za kuhanje
- Sol i papar
Palačinke s mesom i povrćem priprema:
- Ispecite tanke palačinke od navedenih sastojaka.
- Na malo ulja pirjajte luk i papriku, dodajte meso i vrhnje te začinite.
- Punite palačinke mesom i povrćem, zarolajte i poslužite.
Tortilje s mesom i povrćem
Brz i jednostavan ručak ili večera koja spaja ostatke mesa i svježe povrće u tortiljama.
Tortilje s mesom i povrćem sastojci:
- 4 tortilje
- 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
- 1 svježi krastavac (nasjeckan)
- 1 rajčica (nasjeckana)
- 50 g naribanog sira
- 2 žlice majoneze ili jogurta
Tortilje s mesom i povrćem priprema:
- Na tortilju stavite meso, povrće, sir i umak.
- Zarolajte tortilju i po želji je kratko zagrijte na suhoj tavi ili u pećnici.
Rižoto s mesom
Ukusan i aromatičan rižoto koji koristi ostatke mesa za dodatnu dubinu okusa.
Rižoto s mesom sastojci:
- 200 g ostataka pečenja (nasjeckano)
- 1 šalica riže
- 1 luk (nasjeckan)
- 1 mrkva (narezana na kockice)
- 500 ml temeljca
- 50 g parmezana
Rižoto s mesom priprema:
- Na ulju pirjajte luk i mrkvu.
- Dodajte rižu i pirjajte dok ne postane staklasta.
- Polako dodajte temeljac uz miješanje, dok riža ne omekša.
- Pred kraj umiješajte meso i parmezan.
