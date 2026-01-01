Pametno iskoristite ostatke pečenja: Kreativni recepti za svaki dan

Božićni blagdani i doček nove godine donose obilje hrane, a pečenja poput purice, odojka ili patke često su zvijezde svečanog stola. No, što napraviti s ostacima nakon što su gosti otišli, a blagdanski stol se raspremio? Umjesto da bacite ukusne komade mesa ili ih ostavite u hladnjaku dok ne izgube svježinu, ostatke pečenja možete pretvoriti u nova, kreativna jela. Od sočnih pita i bogatih juha, do brzih sendviča i zanimljivih salata, mogućnosti su nebrojene.

Jela od ostataka pečenog mesa

Donosimo ideje i recepte kako maksimalno iskoristiti ostatke pečenja. Spremite se za inspiraciju koja će vaše blagdanske ostatke pretvoriti u nezaboravne obroke.

Pita od ostataka pečenja

Ova pita spaja bogate okuse mesa s povrćem i lisnatim tijestom, stvarajući sočan i ukusan obrok koji se lako priprema. Možete je prilagoditi dodavanjem drugih povrća poput gljiva ili tikvica.

Pita od ostataka pečenja sastojci:

300 g ostataka pečenja (nasjeckano na manje komadiće)

2 mrkve (narezane na kockice)

1 luk (sitno nasjeckan)

200 g smrznutog graška

2 češnja češnjaka

250 ml povrtnog ili mesnog temeljca

1 žlica brašna

1 list lisnatog tijesta

Sol, papar, ružmarin i timijan po ukusu

Pita od ostataka pečenja priprema:

Na malo ulja pirjajte luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte mrkvu i grašak, pirjajte nekoliko minuta. Dodajte ostatke pečenja i pospite brašnom. Dobro promiješajte. Polako ulijevajte temeljac uz miješanje dok se smjesa ne zgusne. Začinite po ukusu. Smjesu prebacite u vatrostalnu posudu i prekrijte lisnatim tijestom. Zarežite tijesto kako bi para mogla izlaziti i pecite u pećnici na 200 °C dok ne postane zlatno (oko 20-25 minuta).

Sendviči s pečenjem i umakom

Topli sendviči brz su i ukusan način da iskoristite ostatke mesa. Sir se topi preko mesa, a svježe povrće dodaje hrskavost i svježinu.

Sendviči s pečenjem i umakom sastojci:

200 g ostataka pečenja (tanko narezano)

4 peciva ili kriške kruha

50 g sira (cheddar, gauda ili mozzarella)

4 žlice majoneze, senfa ili BBQ umaka

Svježa salata, rajčica i luk (po želji)

Sendviči s pečenjem i umakom priprema:

Peciva prepolovite i kratko tostirajte. Namažite donju polovicu majonezom ili senfom. Dodajte meso, sir i povrće po želji. Prekrijte drugom polovicom peciva i zagrijte u tosteru ili pećnici dok se sir ne otopi.

Juha od pečenja

Bogata i ukusna juha koja koristi arome pečenja, savršena za hladne dane. Meso, povrće i temeljac čine savršeno uravnotežen obrok.

Juha od pečenja sastojci:

200 g ostataka pečenja (nasjeckano)

1 mrkva (narezana na kolutiće)

1 celer (nasjeckan)

1 krumpir (nasjeckan)

1 luk (sitno nasjeckan)

1 l povrtnog ili mesnog temeljca

Lovorov list, sol, papar

Juha od pečenja priprema:

Na malo ulja pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte mrkvu, celer i krumpir te pirjajte nekoliko minuta. Dodajte meso i prelijte temeljcem. Dodajte lovorov list i začine. Kuhajte na laganoj vatri 20-30 minuta, dok povrće ne omekša.

Tjestenina s mesom i povrćem

Brz i ukusan obrok koji spaja ostatke mesa, povrće i tjesteninu. Savršen recept za jednostavan ručak ili večeru.

Tjestenina s mesom i povrćem sastojci:

200 g ostataka pečenja (nasjeckano)

300 g tjestenine (penne, fusilli ili špageti)

1 tikvica (narezana na kockice)

2 rajčice (nasjeckane)

2 češnja češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

50 g parmezana

Tjestenina s mesom i povrćem priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Na maslinovom ulju pirjajte češnjak, tikvicu i rajčicu dok ne omekšaju. Dodajte meso i kratko pirjajte. Umiješajte kuhanu tjesteninu i pospite parmezanom prije posluživanja.

Palačinke s mesom i povrćem

Slane palačinke punjene mesom i povrćem izvrstan su način da ostatke pretvorite u novo, zanimljivo jelo.

Sastojci za palačinke:

2 jaja

200 ml mlijeka

100 ml mineralne vode

150 g brašna

Prstohvat soli

Sastojci za punjenje:

200 g ostataka pečenja (nasjeckano) 1 luk 1 paprika 100 ml vrhnja za kuhanje Sol i papar

Palačinke s mesom i povrćem priprema:

Ispecite tanke palačinke od navedenih sastojaka. Na malo ulja pirjajte luk i papriku, dodajte meso i vrhnje te začinite. Punite palačinke mesom i povrćem, zarolajte i poslužite.

Tortilje s mesom i povrćem

Brz i jednostavan ručak ili večera koja spaja ostatke mesa i svježe povrće u tortiljama.

Tortilje s mesom i povrćem sastojci:

4 tortilje

200 g ostataka pečenja (nasjeckano)

1 svježi krastavac (nasjeckan)

1 rajčica (nasjeckana)

50 g naribanog sira

2 žlice majoneze ili jogurta

Tortilje s mesom i povrćem priprema:

Na tortilju stavite meso, povrće, sir i umak. Zarolajte tortilju i po želji je kratko zagrijte na suhoj tavi ili u pećnici.

Rižoto s mesom

Ukusan i aromatičan rižoto koji koristi ostatke mesa za dodatnu dubinu okusa.

Rižoto s mesom sastojci:

200 g ostataka pečenja (nasjeckano)

1 šalica riže

1 luk (nasjeckan)

1 mrkva (narezana na kockice)

500 ml temeljca

50 g parmezana

Rižoto s mesom priprema:

Na ulju pirjajte luk i mrkvu. Dodajte rižu i pirjajte dok ne postane staklasta. Polako dodajte temeljac uz miješanje, dok riža ne omekša. Pred kraj umiješajte meso i parmezan.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima