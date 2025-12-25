Zasuli ste nas vašim prekrasnim božićnim jelkama: Ovih 50 ispunilo je naša srca toplinom

Božić je stigao, lampice na jelkama se po tko zna koji put popravljaju, a kuhinjom se šire mirisi pečenja i kolača. Jelke stoje ponosno, ali uvijek se pronađe kuglica za "još samo malo doraditi".

U isto vrijeme, na Net.hr-u smo također u blagdanskom raspoloženju, no za božićni žiri nema predaha, zasuli ste nas vašim jelkama i treba zasukati rukave. Jer nema nevažnih detalja, a svaka sitnica može presuditi.

Dok se konačni rezultati još slažu negdje između kave, bilješki i brzih pogleda na sat, već sada je jasno jedno - blagdanska čarolija u punom je zamahu, a vaša su drvca prekrasna. Ove jelke ne čekaju potvrdu žirija, one su već ispunile naša srca, toplinom i ljepotom.

Zato pogledajte ovih 50 jelki koje su nam otele pažnju i očarale nas svojim sjajem.

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.