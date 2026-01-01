Pred legendarnim Cro Copom: RIZIN završio godinu nokautom od kojeg je dvorana zanijemila

Japanska borilačka organizacija RIZIN i ove je godine spektakularnom priredbom u Saitama Super Areni zaključila kalendarsku godinu, no završetak 2025. ostat će zapamćen po brutalnim i zabrinjavajućim scenama u ringu.

U glavnoj borbi večeri, u okršaju za naslov perolake kategorije, neporaženi prvak Razhabali Shaydullaev potpuno je nadvladao domaću zvijezdu Mikurua Asakuru. Nakon niza snažnih bacanja i nemilosrdnih udaraca na tlu, sudac je prekinuo borbu u prvoj rundi. Asakura je ostao ležati nepomično te je iz ringa iznesen na nosilima uz medicinski ovratnik, što je šokiralo publiku u dvorani.

Za 25-godišnjeg Shaydullaeva to je bila još jedna demonstracija zastrašujuće dominacije. Ostao je neporažen s omjerom 17-0, a posebno impresionira podatak da je sve pobjede ostvario prekidom. Ovom je pobjedom obranio naslov drugi put i dodatno se nametnuo kao jedan od najzanimljivijih boraca izvan UFC-a.

Veliku pozornost privukla je i sunaslovna borba večeri u lakoj kategoriji, koja je završila gotovo nevjerojatnom brzinom. Ilkhom Nazimov nokautirao je Roberta Satoshija Souzu nakon svega 13 sekundi borbe, preciznim koljenom koje je odmah ugasilo borbu. Uzbekistanac je tom pobjedom došao do omjera 13-3 i potvrdio status nove zvijezde RIZIN-a.

Na priredbi je održano ukupno 15 borbi, a među posebnim gostima bio je i Mirko Filipović, koji je u Saitami svojedobno ispisao neke od najslavnijih trenutaka svoje karijere.

RIZIN je tako još jednom ponudio večer za pamćenje, s brutalnim nokautima, rađanjem novih zvijezda i pitanjem hoće li Shaydullaev uskoro krenuti putem boraca koji su iz ove organizacije zakoračili prema UFC-u.

