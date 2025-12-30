Mirko Cro Cop objavom bez riječi zapalio fanove: Susret legendi izazvao lavinu komentara

Jedna od najvećih legendi hrvatskog i svjetskog borilačkog sporta, Mirko Filipović, poznatiji kao Cro Cop, ponovno je pokazao zašto njegov status nadilazi granice ringa. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, fotografijom bez ijedne riječi opisa, uspio je izazvati lavinu reakcija i probuditi nostalgiju kod tisuća obožavatelja diljem svijeta. Iako je službeno u mirovini, Mirko je i dalje nezaobilazna tema u borilačkim krugovima.

Susret borilačkih ikona

Na fotografiji objavljenoj krajem prosinca 2025. godine, Mirko Filipović pozira u elegantnom crnom odijelu, s prepoznatljivim osmijehom koji odaje smirenost i samopouzdanje. Pored njega stoji još jedna velika figura iz svijeta borilačkih vještina, mnogi su u komentarima prepoznali brazilsku ikonu Antônio Rodrigo Nogueira.

Iako Filipović nije otkrio lokaciju ni povod susreta, pozadina s pozornicom i drugim ljudima daje naslutiti da se radi o nekom javnom događaju, vjerojatno u Japanu, zemlji u kojoj je Cro Cop stekao status božanstva.

Nostalgija i nagađanja o budućnosti

Očekivano, objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare, a gotovo svi su odražavali duboko poštovanje. Poruke poput "Dvije legende" i "Prava gospoda" nizale su se iz minute u minutu. Posebno se istaknuo komentar na hrvatskom jeziku koji najbolje sažima osjećaje domaće publike: "Kakva je to borba bila i kakva epska vremena, nikad takvih emocija nego kad sam cekao Mirkove mečeve, legende". Upravo takvi komentari svjedoče o dubokom tragu koji je Mirko ostavio na generacije koje su odrastale prateći njegove mečeve u Prideu i K-1.

