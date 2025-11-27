Prvi čovjek FNC-a o legendarnom Cro Copu: 'Nema veze ako me nokautira'

U novoj epizodi podcasta "Kamera, akcija, Voyo", gostovao je čelni čovjek FNC-a, Dražen Forgač. Popularni Forgy u opuštenom je razgovoru s novinarkom Irenom Pirjać otkrio brojne detalje o organizaciji spektakularnih priredbi, no poseban emotivni i profesionalni naglasak stavio je na odnos s legendom borilačkog sporta – Mirkom "Cro Cop" Filipovićem.

Iako je FNC danas ozbiljna mašinerija koja puni arene diljem regije, Forgač ne zaboravlja temelje na kojima je scena izgrađena, a jedan od ključnih trenutaka u nedavnom reality showu "Fight of Nations: Put do pobjede" bio je upravo dolazak Mirka Filipovića u kamp mladih boraca.

Dolazak legende oduševio sve prisutne

Mnogi bi pretpostavili da dovođenje imena poput Cro Copa u reality show zahtijeva višemjesečne pregovore, no Forgač otkriva da je situacija bila potpuno suprotna. Sve se svelo na jednostavan i iskren ljudski dogovor.

"Kod Mirka je to vrlo jednostavno – ili ne ili da, nema tu puno pregovora", objasnio je Forgač. "Klinci su me odmah pitali hoće li Mirko doći. Zamolio sam ga, rekao sam mu da pitaju za njega, i on je jednostavno rekao: 'Naravno, doći ću'. I to je to."

Ono što posebno oduševljava jest činjenica da je Filipović došao podržati projekt isključivo iz ljubavi prema sportu i želje da pomogne novim generacijama.

Odrastanje uz Cro Copa se ne zaboravlja

Utjecaj Mirka Filipovića na borilačku zajednicu i dalje je nemjerljiv. Forgač je opisao atmosferu u kampu "Fight of Nations" u trenutku kada se pojavio legendarni borac. Iako su sudionici showa mlade nade, fascinacija Cro Copom nije zaobišla ni iskusne trenere.

"Najviše su u transu bili treneri", kroz smijeh se prisjetio Forgač. "To je ta generacija. I meni je tako bilo kad sam prvi put došao na trening s Cro Copom. Sjećam se jednog sparinga, ja sa strahopoštovanjem, mislim si: 'Jel moguće da sad s Cro Copom spariram? Nema veze ako me nokautira, bitno je da se parira'."

Ta anegdota plastično prikazuje status koji Filipović uživa među kolegama. On nije samo bivši borac; on je institucija i uzor generacijama koje su odrastale gledajući njegove mečeve.

Cijeli podcast s Draženom Forgačem pogledajte odmah na platformi Voyo i Voyo.hr Youtube kanalu.