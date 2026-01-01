Manje prijava, ali veća opasnost: Sezona gripe ulazi u najkritičniju fazu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

LAŽNI MIR! /

Iako je broj prijava oboljelih od gripe u proteklom tjednu drastično pao, liječnici upozoravaju da razloga za opuštanje nema. Pad statistike ne znači i stvarno smirivanje epidemije, već je, kako ističu stručnjaci, ponajprije posljedica blagdana i manjeg broja radnih dana.

Prošli tjedan u Hrvatskoj je zabilježeno više od 10 tisuća slučajeva gripe, dok je ovaj tjedan broj prijava gotovo prepolovljen. No, to ne odražava stvarno stanje na terenu.

Vrh epidemije dolazi već početkom siječnja